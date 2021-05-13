Обстріли з Сектора Гази і сутички в Ізраїлі: Байден закликав до "відновлення спокою"
На тлі загострення між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа, а також масових безладів і сутичок між арабським і єврейським населенням відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
Джерело: The Jerusalem Post, Білий дім
Дослівно Білий дім: "Він (Байден – ред.) поділився своїм переконанням, що Єрусалим, місто такого значення для віруючих з усього світу, має бути місцем миру".
Деталі: Близько 374 людей заарештували в Ізраїлі після єврейсько-арабського протистояння і заворушень на тлі загострення між Ізраїлем та ХАМАС в Секторі Газа.
Зокрема, в місті Акко автомобіль 30-річного єврея атакували арабські демонстранти озброєні палицями та камінням. Побитого чоловіка госпіталізували у важкому стані з розбитою головою.
У передмісті Тель-Авіва Бат-Ям єврейські екстремісти йшли центральними вулицями, громили арабські заклади та нападали на перехожих. Під час цих заворушень побили двох чоловіків.
Також були масові заворушення у Хайфі, Назареті, Тиверіаді та Лоді.
У зв’язку з безладами муніципалітет Тіверіади оприлюднив заяву, в якій засудив заворушення і закликав припинити протистояння, які несуть загрозу людським життям.
У той же час прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зробив заяву щодо масових заворушень і нападів, які відбувались у середу в ізраїльських містах, заявивши, що він має намір повернути контроль за порядком у містах Ізраїлю.
Крім того, Байден заявив про підтримку Ізраїлю, який має право "захищати себе та свій народ".
Президент США зазначив, що Штати прагнуть "відновлення стійкого спокою" з боку сторін конфлікту.
У телефонній розмові з Нетаньягу Байден повідомив про дипломатичну взаємодію США з Єгиптом, Йорданією та Катаром, а також з палестинськими чиновниками.
Передісторія:
- Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
- Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.
- Після заворушень і зіткнень, що відбулися між арабськими та єврейськими жителями, влада в ізраїльському місті Лод оголосила про втрату контролю над містом. Армія ж Ізраїлю заявляє про ліквідацію двох ключових фігур розвідки ХАМАС.
- Понад тисяча ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю, з них 200 впали на прибережній території самого сектора.