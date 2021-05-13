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Обстріли з Сектора Гази і сутички в Ізраїлі: Байден закликав до "відновлення спокою"

Четвер, 13 травня 2021, 01:46

На тлі загострення між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа, а також масових безладів і сутичок між арабським і єврейським населенням відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Джерело: The Jerusalem Post, Білий дім

Дослівно Білий дім: "Він (Байден – ред.) поділився своїм переконанням, що Єрусалим, місто такого значення для віруючих з усього світу, має бути місцем миру".

Деталі: Близько 374 людей заарештували в Ізраїлі після єврейсько-арабського протистояння і заворушень на тлі загострення між Ізраїлем та ХАМАС в Секторі Газа.

Зокрема, в місті Акко автомобіль 30-річного єврея атакували арабські демонстранти озброєні палицями та камінням. Побитого чоловіка госпіталізували у важкому стані з розбитою головою.

У передмісті Тель-Авіва Бат-Ям єврейські екстремісти йшли центральними вулицями, громили арабські заклади та нападали на перехожих. Під час цих заворушень побили двох чоловіків.

Також були масові заворушення у Хайфі, Назареті, Тиверіаді та Лоді.

У зв’язку з безладами муніципалітет Тіверіади оприлюднив заяву, в якій засудив заворушення і закликав припинити протистояння, які несуть загрозу людським життям.

У той же час прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зробив заяву щодо масових заворушень і нападів, які відбувались у середу в ізраїльських містах, заявивши, що він має намір повернути контроль за порядком у містах Ізраїлю.

Крім того, Байден заявив про підтримку Ізраїлю, який має право "захищати себе та свій народ".

Президент США зазначив, що Штати прагнуть "відновлення стійкого спокою" з боку сторін конфлікту.

У телефонній розмові з Нетаньягу Байден повідомив про дипломатичну взаємодію США з Єгиптом, Йорданією та Катаром, а також з палестинськими чиновниками.

Передісторія:

  • Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
  • Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.
  • Після заворушень і зіткнень, що відбулися між арабськими та єврейськими жителями, влада в ізраїльському місті Лод оголосила про втрату контролю над містом. Армія ж Ізраїлю заявляє про ліквідацію двох ключових фігур розвідки ХАМАС.
  • Понад тисяча ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю, з них 200 впали на прибережній території самого сектора.

Українська правда
Теми: ІзраїльСША


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