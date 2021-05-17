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Палестинцы и израильтяне заслуживают на жизнь в безопасности – Байден

Понедельник, 17 мая 2021, 06:33
Палестинцы и израильтяне заслуживают на жизнь в безопасности – Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Белый дом работает над прекращением конфликта в Секторе Газа с привлечением Израиля и Палестины, а также региональных партнеров.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена в видеозаписи, которая транслировалась на мероприятии в Белом доме, посвященном мусульманского праздника Курбан-байрам: "Моя администрация намерена продолжать привлекать палестинцев, израильтян и других региональных партнеров к работе по обеспечению устойчивого спокойствия".

"Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и в равной мере пользоваться свободой, процветанием и демократией".

Детали: В то же время, по сообщению СМИ, мусульманские правозащитные группы в США бойкотировали это мероприятие, заявив, что администрация Байдена "помогает, поощряет и оправдывает" израильские авиаудары по палестинцам в Газе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в понедельник в твиттере, что израильские ВВС в понедельник продолжают наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Предыстория:

  • Из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.
  • Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получали авиаудары.
  • На фоне обострения между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, а также массовых беспорядков и столкновений между арабским и еврейским населением состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Беньямина Нетаньяху.
  • Как сообщает армия обороны Израиля, со стороны сектора Газа выпустили около 3,1 тысячи ракет с начала обострения конфликта.

Темы: ИзраильСектор ГазаБайден
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