Палестинцы и израильтяне заслуживают на жизнь в безопасности – Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Белый дом работает над прекращением конфликта в Секторе Газа с привлечением Израиля и Палестины, а также региональных партнеров.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена в видеозаписи, которая транслировалась на мероприятии в Белом доме, посвященном мусульманского праздника Курбан-байрам: "Моя администрация намерена продолжать привлекать палестинцев, израильтян и других региональных партнеров к работе по обеспечению устойчивого спокойствия".

"Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и в равной мере пользоваться свободой, процветанием и демократией".

Детали: В то же время, по сообщению СМИ, мусульманские правозащитные группы в США бойкотировали это мероприятие, заявив, что администрация Байдена "помогает, поощряет и оправдывает" израильские авиаудары по палестинцам в Газе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в понедельник в твиттере, что израильские ВВС в понедельник продолжают наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

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