Ізраїль пояснив США, чому завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ в Газі

Влада Ізраїлю передала США дані розвідки, які засвідчили, що у будівлі, де були офіси іноземних ЗМІ, працював ХАМАС.

Джерело: Jerusalem Post із посиланням на джерела у дипломатичних колах

Пряма мова співрозмовника видання: "Ми надали їм чіткі докази того, що в тій будівлі працював ХАМАС. Як я зрозумів, вони вважають пояснення переконливими".

Деталі: Згодом в інтерв'ю американському телешоу Face the Nation цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху.

За його даними, у згаданій будівлі працювала "служба розвідки ХАМАСу, яка "планує та організовує теракти проти цивільного населення Ізраїлю".

Він також додав, що під час удару по будівлі "не було жодної смерті" завдяки попередженням, які озвучує Ізраїль, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Що було раніше: 15 травня ізраїльська армія знищила вежу Аль-Джалаа у Секторі Гази, де були офіси іноземних ЗМІ. ЦАХАЛ пояснив, що у цій будівлі розміщувались "військові активи" ХАМАС, а терористична група використовувала працівників міжнародних видань як "живий щит".

Передісторія: