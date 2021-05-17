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Ізраїль пояснив США, чому завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ в Газі

Понеділок, 17 травня 2021, 11:07
Скриншот з відео aljazeera.com

Влада Ізраїлю передала США дані розвідки, які засвідчили, що у будівлі, де були офіси іноземних ЗМІ, працював ХАМАС.

Джерело: Jerusalem Post із посиланням на джерела у дипломатичних колах

Пряма мова співрозмовника видання: "Ми надали їм чіткі докази того, що в тій будівлі працював ХАМАС. Як я зрозумів, вони вважають пояснення переконливими".

Деталі: Згодом в інтерв'ю американському телешоу Face the Nation цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху.

За його даними, у згаданій будівлі працювала "служба розвідки ХАМАСу, яка "планує та організовує теракти проти цивільного населення Ізраїлю".

Він також додав, що під час удару по будівлі "не було жодної смерті" завдяки попередженням, які озвучує Ізраїль, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Що було раніше: 15 травня ізраїльська армія знищила вежу Аль-Джалаа у Секторі Гази, де були офіси іноземних ЗМІ. ЦАХАЛ пояснив, що у цій будівлі  розміщувались "військові активи" ХАМАС, а терористична група використовувала працівників міжнародних видань як "живий щит".

Передісторія:

  • 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. З того дня між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.

  • Уночі 14 травня ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро" "ХАМАС".

Теми: ІзраїльСектор ГазавійнаСША


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