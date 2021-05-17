Израиль объяснил США, чем нанес удар по зданию с офисами СМИ в Газе

Власти Израиля передала США данные разведки, которые показали, что в здании, где были офисы иностранных СМИ, работал ХАМАС.

Источник: Jerusalem Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах

Прямая речь собеседника издания: "Мы предоставили им четкие доказательства того, что в том здании работал ХАМАС. Как я понял, они считают объяснения убедительными".

Детали: Впоследствии в интервью американскому телешоу Face the Nation эту информацию подтвердил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху.

По его данным, в упомянутом здании работала "служба разведки ХАМАСа, которая "планирует и организовывает теракты против гражданского населения Израиля".

Он также добавил, что во время удара по зданию "не было ни одной смерти" благодаря предупреждениям, которые озвучивает Израиль, чтобы избежать вреда гражданскому населению.