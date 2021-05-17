Израиль объяснил США, чем нанес удар по зданию с офисами СМИ в Газе
Власти Израиля передала США данные разведки, которые показали, что в здании, где были офисы иностранных СМИ, работал ХАМАС.
Источник: Jerusalem Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах
Прямая речь собеседника издания: "Мы предоставили им четкие доказательства того, что в том здании работал ХАМАС. Как я понял, они считают объяснения убедительными".
Детали: Впоследствии в интервью американскому телешоу Face the Nation эту информацию подтвердил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху.
По его данным, в упомянутом здании работала "служба разведки ХАМАСа, которая "планирует и организовывает теракты против гражданского населения Израиля".
Он также добавил, что во время удара по зданию "не было ни одной смерти" благодаря предупреждениям, которые озвучивает Израиль, чтобы избежать вреда гражданскому населению.
Что было раньше: 15 мая израильская армия уничтожила башню Аль-Джалаа в Секторе Газа, где были офисы иностранных СМИ. ЦАХАЛ пояснил, что в этом здании размещались "военные активы" ХАМАС, а террористическая группа использовала работников международных изданий как "живой щит".
Предыстория:
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10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
- Ночью 14 мая израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".