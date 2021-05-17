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Израиль объяснил США, чем нанес удар по зданию с офисами СМИ в Газе

Понедельник, 17 мая 2021, 11:07
Скриншот из видео aljazeera.com

Власти Израиля передала США данные разведки, которые показали, что в здании, где были офисы иностранных СМИ, работал ХАМАС.

Источник: Jerusalem Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах

Прямая речь собеседника издания: "Мы предоставили им четкие доказательства того, что в том здании работал ХАМАС. Как я понял, они считают объяснения убедительными".

Детали: Впоследствии в интервью американскому телешоу Face the Nation эту информацию подтвердил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху.

По его данным, в упомянутом здании работала "служба разведки ХАМАСа, которая "планирует и организовывает теракты против гражданского населения Израиля".

Он также добавил, что во время удара по зданию "не было ни одной смерти" благодаря предупреждениям, которые озвучивает Израиль, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

Темы: ИзраильСектор ГазавойнаСША


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