Керівника НААН повторно відсторонили від посади

Суд повторно відсторонив з посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "17 травня ухвалою слідчого судді керівника Національної академії аграрних наук, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, повторно відсторонено від займаної посади строком до 8 липня цього року".

Деталі: Правоохоронці нагадали, що посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між держпідприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.



Також підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" – елітний позашляховик.

Що було раніше: Київський апеляційний суд 28 квітня відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину.

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