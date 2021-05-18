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Керівника НААН повторно відсторонили від посади

Вівторок, 18 травня 2021, 11:31
Керівника НААН повторно відсторонили від посади
Ярослав Гадзало. Фото Latifundist.com

Суд повторно відсторонив з посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину.     

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "17 травня ухвалою слідчого судді керівника Національної академії аграрних наук, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, повторно відсторонено від займаної посади строком до 8 липня цього року".

Деталі: Правоохоронці нагадали, що посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між держпідприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" – елітний позашляховик.

Що було раніше: Київський апеляційний суд 28 квітня відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину.   

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Передісторія: 

  • У грудні 2019 року президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзала підозрювали у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.
  • У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.
  • 10 грудня 2020 року правоохоронці вручили підозру директору національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу через елітний позашляховик, який він отримав в якості "подяки".

Українська правда

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Теми: судкорупція
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