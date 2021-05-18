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Руководителя НААН повторно отстранили от должности

Вторник, 18 мая 2021, 11:31
Руководителя НААН повторно отстранили от должности
Ярослав Гадзало. Фото Latifundist.com

Суд повторно отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "17 мая решением следственного судьи руководителя Национальной академии аграрных наук, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, повторно отстранили от занимаемой должности сроком до 8 июля этого года".

Детали: Правоохранители напомнили, что чиновник способствовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН. За это новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между госпредприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" – элитный внедорожник.

Что было раньше: Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

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Предыстория: 

  • В декабре 2019 года президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало подозревали во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.
  • В январе 2020 года детективы Национального бюро сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.
  • В декабре 2020 года пправоохранители вручили подозрение директору национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало из-за элитного внедорожника, который он получил в качестве "благодарности".

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Темы: судкоррупция
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