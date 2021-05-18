Руководителя НААН повторно отстранили от должности

Суд повторно отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "17 мая решением следственного судьи руководителя Национальной академии аграрных наук, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, повторно отстранили от занимаемой должности сроком до 8 июля этого года".

Детали: Правоохранители напомнили, что чиновник способствовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН. За это новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между госпредприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" – элитный внедорожник.

Что было раньше: Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

Читайте также: "Схемы": Руководство Академии аграрных наук дерибанит государственную землю между родственниками

Предыстория: