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Слідчі ДБР завершили розслідування щодо Тупицького

Вівторок, 18 травня 2021, 13:19

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, який підозрюється у підкупі свідка для введення в оману суду та примушування до відмови від свідчень. 

Джерело: Офіс генпрокурора 

Деталі: За даними слідства, робив це Тупицький у жовтні 2018 року з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова. 

Останнього розшукують правоохоронці. У матеріалах справи йдеться, що тодішній голова КСУ підкупив свідка, щоб той або відмовився від надання свідчень або дав завідомо неправдиві показання у провадженні пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Вказується, що впродовж 2018-2019 років підозрюваний неодноразово надавав слідчому ГПУ у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, які були поєднані із штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину. 

Наразі стороні захисту надали доступ до матеріалів досудового розслідування. 

Передісторія: 

  • 19 січня в ДБР заявили, що повідомили про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому, хоча він імітував її невручення і відвідував робоче місце. Його підозрюють у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту, підкупу свідка з метою відмови від дачі показань.
  • За даними "Схем", Тупицький як районний суддя Донецька у період 2006–2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав свою частку у цьому підприємстві.
  • У слідства є запис розмови, де Тупицький переконує бізнесмена не давати свідчення щодо причетності його до заволодіння майном у справі, в якій фігурує Віктор Татьков, ексголова Вищого господарського суду. 
  • 13 травня у Тупицького за місцем проживання проходили обшуки. Колишній голова КСУ сказав, що правоохоронці нічого не знайшли.

Українська правда
Теми: прокуратураКС


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