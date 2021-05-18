Слідчі ДБР завершили розслідування щодо Тупицького

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, який підозрюється у підкупі свідка для введення в оману суду та примушування до відмови від свідчень.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, робив це Тупицький у жовтні 2018 року з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова.

Останнього розшукують правоохоронці. У матеріалах справи йдеться, що тодішній голова КСУ підкупив свідка, щоб той або відмовився від надання свідчень або дав завідомо неправдиві показання у провадженні пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Вказується, що впродовж 2018-2019 років підозрюваний неодноразово надавав слідчому ГПУ у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, які були поєднані із штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Наразі стороні захисту надали доступ до матеріалів досудового розслідування.

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