Следователи ГБР завершили расследование по Тупицкому
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого, который подозревается в подкупе свидетеля для введения в заблуждение суд и принуждение к отказу от показаний.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, делал это Тупицкий в октябре 2018 из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова.
Последнего разыскивают правоохранители. В материалах дела говорится, что тогдашний председатель КСУ подкупил свидетеля, чтобы тот или отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания в производстве связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Указывается, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый неоднократно предоставлял следователю ГПУ в этом же производстве заведомо ложные показания, которые были соединены с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению.
Сейчас стороне защиты предоставили доступ к материалам досудебного расследования.
Предыстория:
- 19 января в ГБР заявили, что сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому, хотя он имитировал ее невручение и посещал рабочее место. Его подозревают в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты, подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний.
- По данным "Схем", Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.
- У следствия есть запись разговора, где Тупицкий убеждает бизнесмена не давать показания о причастности его к завладению имуществом по делу, в котором фигурирует Виктор Татьков, экс-глава Высшего хозяйственного суда.
- 13 мая в Тупицкого по месту жительства проходили обыски. Бывший председатель КСУ сказал, что правоохранители ничего не нашли.