Следователи ГБР завершили расследование по Тупицкому

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого, который подозревается в подкупе свидетеля для введения в заблуждение суд и принуждение к отказу от показаний.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, делал это Тупицкий в октябре 2018 из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова.

Последнего разыскивают правоохранители. В материалах дела говорится, что тогдашний председатель КСУ подкупил свидетеля, чтобы тот или отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания в производстве связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Указывается, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый неоднократно предоставлял следователю ГПУ в этом же производстве заведомо ложные показания, которые были соединены с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению.

Сейчас стороне защиты предоставили доступ к материалам досудебного расследования.

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