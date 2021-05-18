Бутусов вирішив піти з посади радника міністра оборони
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що вирішив піти з посади радника міністра оборони.
Джерело: Бутусов в Facebook
Пряма мова: "Прийняв рішення скласти повноваження радника на громадських засадах міністра оборони України Андрія Тарана".
Деталі: Серед причин звільнення Бутусов назвав 6 пунктів.
Зокрема, те, що "загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, однак проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою".
А також те, що "міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони ВР – такі як харчування, будівництво арсеналів, Держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами".
Крім того, за словами журналіста, його бачення військової реформи "сьогодні не може бути реалізоване".
Бутусов підкреслив, що його діяльність на посаді радника була неоплачуваною і "ніяких привілеїв або чого-небудь матеріального... не принесла".
Передісторія:
- 8 грудня 2020 року Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.
- Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.
- 9 грудня 2020 року пізно увечері Міноборони опублікувало заяву, в якій запросило Бутусова на співбесіду і обіцяло пояснити різницю "різницю між Міноборони та Генштабом".
- Пізніше у відомстві заявили, що кадрові служби поспілкувалися з Бутусовим, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх. У міністерстві заявили: "Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона".
- Наприкінці грудня 2020 року Бутусов після зустрічі в Міноборони України прийняв пропозицію міністра Андрія Тарана стати його позаштатним радником.