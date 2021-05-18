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Бутусов вирішив піти з посади радника міністра оборони

Вівторок, 18 травня 2021, 13:23
Бутусов вирішив піти з посади радника міністра оборони
Фото з Facebook Бутусова

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що вирішив піти з посади радника міністра оборони.

Джерело: Бутусов в Facebook

Пряма мова: "Прийняв рішення скласти повноваження радника на громадських засадах міністра оборони України Андрія Тарана".

Деталі: Серед причин звільнення Бутусов назвав 6 пунктів.

Зокрема, те, що "загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, однак проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою".

А також те, що "міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони ВР – такі як харчування, будівництво арсеналів, Держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами".

Крім того, за словами журналіста, його бачення військової реформи "сьогодні не може бути реалізоване".

Бутусов підкреслив, що його діяльність на посаді радника була неоплачуваною і "ніяких привілеїв або чого-небудь матеріального... не принесла".

Передісторія:

  • 8 грудня 2020 року Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.
  • Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.
  • 9 грудня 2020 року пізно увечері Міноборони опублікувало заяву, в якій запросило Бутусова на співбесіду і обіцяло пояснити різницю "різницю між Міноборони та Генштабом".
  • Пізніше у відомстві заявили, що кадрові служби поспілкувалися з Бутусовим, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх. У міністерстві заявили: "Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона".
  • Наприкінці грудня 2020 року Бутусов після зустрічі в Міноборони України прийняв пропозицію міністра Андрія Тарана стати його позаштатним радником.

Українська правда
Теми: МіноборониЗМІ
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