Бутусов вирішив піти з посади радника міністра оборони

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що вирішив піти з посади радника міністра оборони.

Джерело: Бутусов в Facebook

Пряма мова: "Прийняв рішення скласти повноваження радника на громадських засадах міністра оборони України Андрія Тарана".

Деталі: Серед причин звільнення Бутусов назвав 6 пунктів.

Зокрема, те, що "загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, однак проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою".

А також те, що "міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони ВР – такі як харчування, будівництво арсеналів, Держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами".

Крім того, за словами журналіста, його бачення військової реформи "сьогодні не може бути реалізоване".

Бутусов підкреслив, що його діяльність на посаді радника була неоплачуваною і "ніяких привілеїв або чого-небудь матеріального... не принесла".

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