Бутусов решил уйти с должности советника министра обороны

Журналист Юрий Бутусов заявил, что решил уйти с должности советника министра обороны.

Источник: Бутусов в Facebook

Прямая речь: "Принял решение сложить полномочия советника на общественных началах министра обороны Украины Андрея Тарана".

Детали: Среди причин увольнения Бутусов назвал 6 пунктов.

В частности, то, что "угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако проблемы армии не анализируются и подменяются показухой".

А также то, что "министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР – такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами".

Кроме того, по словам журналиста, его видение военной реформы "сегодня не может быть реализовано".

Бутусов подчеркнул, что его деятельность в должности советника была неоплачиваемой и "никаких привилегий или чего-либо материального… не принесла".

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