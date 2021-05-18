Бутусов решил уйти с должности советника министра обороны
Журналист Юрий Бутусов заявил, что решил уйти с должности советника министра обороны.
Источник: Бутусов в Facebook
Прямая речь: "Принял решение сложить полномочия советника на общественных началах министра обороны Украины Андрея Тарана".
Детали: Среди причин увольнения Бутусов назвал 6 пунктов.
В частности, то, что "угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако проблемы армии не анализируются и подменяются показухой".
А также то, что "министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР – такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами".
Кроме того, по словам журналиста, его видение военной реформы "сегодня не может быть реализовано".
Бутусов подчеркнул, что его деятельность в должности советника была неоплачиваемой и "никаких привилегий или чего-либо материального… не принесла".
Предыстория:
- 8 декабря 2020 года Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.
- Позже Бутусов написал в Facebook, что принимает предложение Минобороны, ждет приглашения к министру или к президенту.
- 9 декабря 2020 года поздно вечером Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить разницу "разницу между Минобороны и Генштабом".
- Позже в ведомстве заявили, что кадровые службы пообщались с Бутусовым, но якобы не нашли вакансий для него, которые бы устроили всех. В министерстве заявили: "Порядок назначения на должность не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона".
- В конце декабря 2020 года Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра Андрея Тарана стать его внештатным советником.