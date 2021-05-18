Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бутусов решил уйти с должности советника министра обороны

Вторник, 18 мая 2021, 13:23
Бутусов решил уйти с должности советника министра обороны
Фото с Facebook Бутусова

Журналист Юрий Бутусов заявил, что решил уйти с должности советника министра обороны.

Источник: Бутусов в Facebook

Прямая речь: "Принял решение сложить полномочия советника на общественных началах министра обороны Украины Андрея Тарана".

Детали: Среди причин увольнения Бутусов назвал 6 пунктов.

В частности, то, что "угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако проблемы армии не анализируются и подменяются показухой".

А также то, что "министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР – такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами".  

Кроме того, по словам журналиста, его видение военной реформы "сегодня не может быть реализовано".  

Бутусов подчеркнул, что его деятельность в должности советника была неоплачиваемой и "никаких привилегий или чего-либо материального… не принесла".

Предыстория:

  • 8 декабря 2020 года Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.
  • Позже Бутусов написал в Facebook, что принимает предложение Минобороны, ждет приглашения к министру или к президенту.
  • 9 декабря 2020 года поздно вечером Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить разницу "разницу между Минобороны и Генштабом".
  • Позже в ведомстве заявили, что кадровые службы пообщались с Бутусовым, но якобы не нашли вакансий для него, которые бы устроили всех. В министерстве заявили: "Порядок назначения на должность не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона".
  • В конце декабря 2020 года Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра Андрея Тарана стать его внештатным советником.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Минобороны
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: