СБУ пояснила, чому дзвонила в двері Кличка

Служба безпеки України пояснює, що її співробітники дзвонили у двері квартири очільника столиці Віталія Кличка і в двері його сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження щодо контрабанди паливно-мастильних матеріалів.

Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий УП

Деталі: В СБУ наголошують, що 18 травня співробітники СБУ провели низку одночасних обшуків одразу в декількох регіонах України. Усі вони - в рамках кримінального провадження щодо контрабанди в нашу країну паливно-мастильних матеріалів. Мета цих дій – викрити мережу ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ зокрема продукції на понад 100 млн грн.

Одне із офісних приміщень, в якому "розмістилися" зловмисники і де проводила обшуки СБУ, знаходилося в тому ж будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

Спецслужбовці пояснюють: щоб встановити усі обставини діяльності зловмисників, співробітники СБУ, серед іншого, шукали адміністратора камер відеонагляду назовні та всередині будинку. Усе це - з метою встановлення та підтвердження причетності фігурантів провадження до приміщень, що розташовані на відповідному поверсі зазначають в СБУ.

Дослівно: "На оприлюднених Віталієм Кличком відео чітко видно, що в його двері, як і в двері інших його сусідів по під’їзду (які не є фігурантами провадження), ніхто не вривався. Двоє співробітників СБУ у цивільному подзвонили у двері і не дочекавшись відповіді пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження.

СБУ діє виключно у рамках та у спосіб, визначений законом. Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян".

Що передувало: Вранці 18 травня близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Пізніше сам Кличко повідомив ЗМІ, що під двері його квартири приходили правоохоронці. Він додав: камера відеоспостереження зафіксувала, що правоохоронці перебували біля його квартири, коли він був на тренуванні.

В СБУ наголосили, що обшуки в будинку не мають стосунку до очільника столиці. Сам же мер вважає, що "безпрецедентний тиск на міську владу триває".