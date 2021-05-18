Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ объяснила, почему звонила в дверь Кличко

Вторник, 18 мая 2021, 16:25
СБУ объяснила, почему звонила в дверь Кличко

Служба безопасности Украины объясняет, что ее сотрудники звонили в дверь квартиры главы столицы Виталия Кличко и в двери его соседей, чтобы получить информацию о фигурантах производства по контрабанде горюче-смазочных материалов.

Источник: комментарий прессслужбы СБУ, предоставленный УП

Детали: В СБУ отмечают, что 18 мая сотрудники СБУ провели ряд одновременных обысков сразу в нескольких регионах Украины. Все они - в рамках уголовного производства по контрабанде в нашу страну горюче-смазочных материалов. Цель этих действий - разоблачить сеть дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ в частности продукции на более 100 млн грн, отмечают в СБУ.

Одно из офисных помещений, в котором "разместились" злоумышленники и где проводила обыски СБУ, находилось в том же доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Спецслужбисты объясняют: чтобы установить все обстоятельства деятельности злоумышленников, сотрудники СБУ, среди прочего, искали администратора камер видеонаблюдения снаружи и внутри дома. Все это - с целью установления и подтверждения причастности фигурантов производства к помещению, расположенному на соответствующем этаже.

Дословно: "На обнародованных Виталием Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери других его соседей по подъезду (которые не являются фигурантами производства), никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и не дождавшись ответа пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства.

СБУ действует исключительно в рамках и способом, определенным законом. Мы защищаем Украину и рассчитываем на поддержку добропорядочных граждан".

Что предшествовало: Утром 18 мая около 20 правоохранителей пришли в дом на улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко. Позже сам Кличко сообщил СМИ, что под дверь его квартиры приходили правоохранители. Он добавил: камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились у его квартиры, когда он был на тренировке.

В СБУ отметили, что обыски в доме не имеют отношения к главе столицы. Сам же мэр считает, что "беспрецедентное давление на городскую власть продолжается".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУВиталий Кличкообыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: