Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У КМДА виявили порушень на понад 100 млн – ДФС

Середа, 19 травня 2021, 11:06
Фото ДФС

Державна фіскальна служба заявляє, що у Київській адміністрації виявила порушень на понад 100 млн грн. у сфері орендної плати за землю.

Джерело: ДФС у Facebook

Дослівно: "У КМДА виявлено порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн".

Деталі: Фіскали під час обшуків в департаменті земельних ресурсів КМДА викрили низку підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

Зокрема, директор одного із товариств з 2013 року користувався земельними ділянками без оформлення правовстановлюючих документів на них та не сплачував орендну плату за землю комунальної власності. Такі його дії завдали понад 19 млн грн. збитків.

Крім того, при поданні декларації про сплату земельного податку та орендної плати за використання землі комунальної власності у 2017-2018 роках він умисно занизив площу та нормативно грошову оцінку ділянки.

За фактами даних правопорушень 18.05.2021 директора згаданої компанії оголосили в розшук. Наразі він переховується від органів досудового розслідування.  

Наразі правоохоронці досліджують можливу причетність службових осіб КМДА до скоєння правопорушень, суть яких полягає у безпідставно неодержаних коштів орендної плати за фактичне користування службовцями товариств земельними ділянками у Києві.

Загалом під час обшуків виявили порушень на загальну суму понад 100 млн грн.

За даними фактами відкрили 11 кримінальних проваджень за зловживання владою або службовим становищем.

Українська правда
Теми: КМДАФіскальна службаобшуки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Польща вакцинуватиме заробітчан з України на кордоні

5 138 хворих на COVID і 2 269 госпіталізованих за добу в Україні 

Головні новини вівторка і ночі: Євробачення, відставка міністрів

У США змінили характер розслідування щодо бізнес-імперії Трампа — тепер кримінальне

Іспанія стягнула війська в ексклав Сеута на тлі рекордного напливу мігрантів

США закликали Ізраїль згорнути операції в Секторі Газа — AP

Усі новини...
КМДА
Я вам не Черновецький: Кличко вимагає звіту від силовиків щодо справ по КМДА
В ОП підшуковують заміну Кличку на посаді голови КМДА
Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка
Останні новини
11:06
фото У КМДА виявили порушень на понад 100 млн – ДФС
10:57
Держдума РФ одностайно денонсувала Договір щодо відкритого неба
10:56
Аксьонов склав присягу нардепа під крики "Ганьба"
10:19
Китай заборонив фінансовим установам вести криптовалютний бізнес
09:56
Мінкульт визначив перелік пам'яток в різних регіонах, які потрібно реставрувати
09:53
Блінкен заявив главі МЗС Німеччини, що США протидіятимуть "Північному потоку-2"
09:37
Україну накриє сильний вітер
09:31
Курс біткоїна упав нижче позначки в 40 тисяч доларів: у чому причина
09:01
Польща вакцинуватиме заробітчан з України на кордоні
08:59
США введуть санкції проти 4 кораблів, які будують "Північний потік-2" – ЗМІ
Усі новини...