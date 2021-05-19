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У КМДА виявили порушень на понад 100 млн – ДФС

Середа, 19 травня 2021, 11:06
У КМДА виявили порушень на понад 100 млн – ДФС
Фото ДФС

Державна фіскальна служба заявляє, що у Київській адміністрації виявила порушень на понад 100 млн грн. у сфері орендної плати за землю.

Джерело: ДФС у Facebook

Дослівно: "У КМДА виявлено порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн".

Деталі: Фіскали під час обшуків в департаменті земельних ресурсів КМДА викрили низку підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

Зокрема, директор одного із товариств з 2013 року користувався земельними ділянками без оформлення правовстановлюючих документів на них та не сплачував орендну плату за землю комунальної власності. Такі його дії завдали понад 19 млн грн. збитків.

Крім того, при поданні декларації про сплату земельного податку та орендної плати за використання землі комунальної власності у 2017-2018 роках він умисно занизив площу та нормативно грошову оцінку ділянки.

За фактами даних правопорушень 18.05.2021 директора згаданої компанії оголосили в розшук. Наразі він переховується від органів досудового розслідування.  

Наразі правоохоронці досліджують можливу причетність службових осіб КМДА до скоєння правопорушень, суть яких полягає у безпідставно неодержаних коштів орендної плати за фактичне користування службовцями товариств земельними ділянками у Києві.

Загалом під час обшуків виявили порушень на загальну суму понад 100 млн грн.

Читайте також: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
  • В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Українська правда

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Теми: КМДАФіскальна службаобшуки
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