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В КГГА обнаружили нарушений на более 100 млн – ГФС

Среда, 19 мая 2021, 11:06
В КГГА обнаружили нарушений на более 100 млн – ГФС
Фото ГФС

Государственная фискальная служба заявляет, что в Киевской администрации выявила нарушений на более 100 млн грн. в сфере арендной платы за землю.

Источник: ГФС в Facebook

Дословно: "В КГГА выявлены нарушения законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.".

Детали: Фискалы во время обысков в департаменте земельных ресурсов КГГА разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

В частности, директор одного из обществ с 2013 года пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них и не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие его действия нанесли более 19 млн грн. убытков.

Кроме того, при подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности в 2017-2018 годах он умышленно занизил площадь и нормативно денежную оценку участка.

По фактам данных правонарушений 18.05.2021 директора упомянутой компании объявили в розыск. Сейчас он скрывается от органов досудебного расследования.

Правоохранители расследуют возможную причастность должностных лиц КГГА к совершению правонарушений, суть которых заключается в безосновательно неполученных средствах арендной платы за фактическое пользование служащими обществ земельными участками в Киеве.

Всего в ходе обысков обнаружили нарушений на общую сумму более 100 млн грн.

По данным фактам открыли 11 уголовных производств за злоупотребление властью или служебным положением.

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Предыстория:

  • 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
  • Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.
  • В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.
  • 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

Украинская правда
Темы: КГГАФискальная службаобыски
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