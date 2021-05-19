В КГГА обнаружили нарушений на более 100 млн – ГФС
Государственная фискальная служба заявляет, что в Киевской администрации выявила нарушений на более 100 млн грн. в сфере арендной платы за землю.
Источник: ГФС в Facebook
Дословно: "В КГГА выявлены нарушения законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.".
Детали: Фискалы во время обысков в департаменте земельных ресурсов КГГА разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
В частности, директор одного из обществ с 2013 года пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них и не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие его действия нанесли более 19 млн грн. убытков.
Кроме того, при подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности в 2017-2018 годах он умышленно занизил площадь и нормативно денежную оценку участка.
По фактам данных правонарушений 18.05.2021 директора упомянутой компании объявили в розыск. Сейчас он скрывается от органов досудебного расследования.
Правоохранители расследуют возможную причастность должностных лиц КГГА к совершению правонарушений, суть которых заключается в безосновательно неполученных средствах арендной платы за фактическое пользование служащими обществ земельными участками в Киеве.
Всего в ходе обысков обнаружили нарушений на общую сумму более 100 млн грн.
По данным фактам открыли 11 уголовных производств за злоупотребление властью или служебным положением.
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Предыстория:
- 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
- Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.
- В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.
- 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.