Харків'яни відповіли, кого бачать наступником Кернеса
За результами опитування серед харків'ян наступним мером вони бачать представника партії покійного мера Геннадія Кернеса - секретаря міськради, який наразі виконує обов'язки міського голови, Ігоря Терехова.
Джерело: результати опитування КМІС
Деталі: Якщо не вказувати суб’єкт висування, серед запропонованого соціологами переліку кандидатів на середину травня 2021 року найбільшу підтримку серед харків'ян має Ігор Терехов – за нього проголосували б 36,5% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.
На другому місці – Михайло Добкін, якого підтримують 21,5% серед тих, хто визначився.
Також Терехов лідирує у списку із вказаними суб'єктами висування кандидатів.
Крім того, секретар міськради, який зараз виконує обов'язки міського голови, очолив місцевий рейтинг довіри.
Так, Терехову довіряють 47% опитаних. Баланс його довіри-недовіри плюсовий і складає більше 11%.
Опитування провів КМІС з 7 до 16 травня 2021 року у Харкові методом особистого інтерв'ю з використанням планшета (CAPI).
Для дослідження було опитано 800 респондентів віком від 18 років, що мешкають і зареєстровані у Харкові.
Похибка вибірки не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25%, 2,1% — для показників близьких до 10%, 1,6% — для показників близьких до 5%.
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Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
- Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині.
- Кандидатами на вибори зараз є ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін та в.о. мера Ігор Терехов.