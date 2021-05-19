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Харків'яни відповіли, кого бачать наступником Кернеса

Середа, 19 травня 2021, 13:26
Харків'яни відповіли, кого бачать наступником Кернеса

За результами опитування серед харків'ян наступним мером вони бачать представника партії покійного мера Геннадія Кернеса - секретаря міськради, який наразі виконує обов'язки міського голови, Ігоря Терехова. 

Джерело: результати опитування КМІС

Деталі: Якщо не вказувати суб’єкт висування, серед запропонованого соціологами переліку кандидатів на середину травня 2021 року найбільшу підтримку серед харків'ян має Ігор Терехов – за нього проголосували б 36,5% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. 

На другому місці – Михайло Добкін, якого підтримують 21,5% серед тих, хто визначився.

Також Терехов лідирує у списку із вказаними суб'єктами висування кандидатів. 

 
 

Крім того, секретар міськради, який зараз виконує обов'язки міського голови, очолив місцевий рейтинг довіри. 

Так, Терехову довіряють 47% опитаних. Баланс його довіри-недовіри плюсовий і складає більше 11%.

 

Опитування провів КМІС з 7 до 16 травня 2021 року у Харкові методом особистого інтерв'ю з використанням планшета (CAPI).

Для дослідження було опитано 800 респондентів віком від 18 років, що мешкають і зареєстровані у Харкові.

Похибка вибірки не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25%, 2,1% — для показників близьких до 10%, 1,6% — для показників близьких до 5%.

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Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
  • Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині. 
  • Кандидатами на вибори зараз є ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін та в.о. мера Ігор Терехов.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківвибориКернесопитуваннясоціологія
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