По результатам опроса среди жителей Харькова следующим мэром города они видят представителя партии покойного мэра Геннадия Кернеса - секретаря горсовета, который сейчас исполняет обязанности городского головы, Игоря Терехова.

Источник: результаты опроса КМИС

Детали: Если не указывать субъект выдвижения, среди предложенного социологами перечня кандидатов на середину мая 2021 года наибольшую поддержку среди харьковчан имеет Терехов - за него проголосовали бы 36,5% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте - Михаил Добкин, которого поддерживают 21,5% среди тех, кто определился.

Также Терехов лидирует в списке с указанием субъектов выдвижения кандидатов.

Кроме того, секретарь горсовета, который сейчас исполняет обязанности городского головы, возглавил местный рейтинг доверия.

Так, Терехову доверяют 47% опрошенных. Баланс его доверия-недоверия плюсовой и составляет более 11%.

Опрос провел КМИС с 7 до 16 мая 2021 года в Харькове методом личного интервью с использованием планшета (CAPI).

Для исследования было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих и зарегистрированных в Харькове.

Погрешность выборки не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25%, 2,1% - для показателей близких к 10%, 1,6% - для показателей близких к 5%.

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Предыстория: