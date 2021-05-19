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Харьковчане ответили, кого видят наместником Кернеса

Среда, 19 мая 2021, 13:26

По результатам опроса среди жителей Харькова следующим мэром города они видят представителя партии покойного мэра Геннадия Кернеса - секретаря горсовета, который сейчас исполняет обязанности городского головы, Игоря Терехова.

Источник: результаты опроса КМИС

Детали: Если не указывать субъект выдвижения, среди предложенного социологами перечня кандидатов на середину мая 2021 года наибольшую поддержку среди харьковчан имеет Терехов - за него проголосовали бы 36,5% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте - Михаил Добкин, которого поддерживают 21,5% среди тех, кто определился.

Также Терехов лидирует в списке с указанием субъектов выдвижения кандидатов.

 
 

Кроме того, секретарь горсовета, который сейчас исполняет обязанности городского головы, возглавил местный рейтинг доверия.

Так, Терехову доверяют 47% опрошенных. Баланс его доверия-недоверия плюсовой и составляет более 11%.

 

Опрос провел КМИС с 7 до 16 мая 2021 года в Харькове методом личного интервью с использованием планшета (CAPI).

Для исследования было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих и зарегистрированных в Харькове.

Погрешность выборки не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25%, 2,1% - для показателей близких к 10%, 1,6% - для показателей близких к 5%.

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Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.
  • Харьковский горсовет 24 февраля прекратила полномочия Геннадия Кернеса, который умер от коронавируса еще 17 декабря прошлого года в Германии.
  • Кандидатами на выборы сейчас являются экс-мэр Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Михаил Добкин и и.о. мэра Игорь Терехов.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ХарьковвиборыКернесопроссоциология


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