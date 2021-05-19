Столичний Гостиний двір став пам'яткою національного значення

Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та Гостиний двір (за проєктними матеріалами архітектора Л. Руска 1809 року) у місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Деталі: Відповідне розпорядження "Про зміну категорії пам'яток культурної спадщини" Кабмін ухвалив 19 травня.

Міністерство зазначає, що це рішення сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини національного значення. Зокрема, воно дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами.

Дослівно: "Комплекс споруд Контрактової площі" є однією з найдавніших площ міста Києва та однією з найвизначніших пам’яток містобудування, архітектури міста та країни. Він зберіг свою автентичність та матеріально-технічну, просторову структуру, яка вирізняється особливим типом організації простору в межах сформованої навколишньої забудови з притаманними саме Контрактовій площі історичному розвитку функціональної організації території з акцентом на громадську, культурну та науково-просвітницьку функції.

Центральну композиційну роль в забудові площі відіграє Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об’єднаний з навколишньою забудовою".

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