Столичний Гостиний двір став пам'яткою національного значення
Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та Гостиний двір (за проєктними матеріалами архітектора Л. Руска 1809 року) у місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери.
Джерело: пресслужба Мінкульту
Деталі: Відповідне розпорядження "Про зміну категорії пам'яток культурної спадщини" Кабмін ухвалив 19 травня.
Міністерство зазначає, що це рішення сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини національного значення. Зокрема, воно дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами.
Дослівно: "Комплекс споруд Контрактової площі" є однією з найдавніших площ міста Києва та однією з найвизначніших пам’яток містобудування, архітектури міста та країни. Він зберіг свою автентичність та матеріально-технічну, просторову структуру, яка вирізняється особливим типом організації простору в межах сформованої навколишньої забудови з притаманними саме Контрактовій площі історичному розвитку функціональної організації території з акцентом на громадську, культурну та науково-просвітницьку функції.
Центральну композиційну роль в забудові площі відіграє Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об’єднаний з навколишньою забудовою".
Передісторія:
- Гостиний двір на Контрактовій площі у центрі Києва є пам'яткою містобудування та архітектури національного значення. Цей 2-поверховий торговий комплекс був частково зведений у 1809-1813 роках, перебудовувався в ХІХ сторіччі й відбудовувався заново у 1983-1990 роках.
- За збереження Гостиного двору від перебудови під торговий центр у 2012-2013 років боролися активісти: зайшовши на його територію в травні вони влаштували там мистецько-освітній простір, згодом переживали атаки і штурми. У лютому 2013 року Гостиний двір горів. Із 2013 року будівля стоїть без даху, вікон і штукатурки – й руйнується.
- У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути Гостиний двір до Фонду держмайна. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостиного двору у власність громади, щоб відреставрувати його.
- 30 січня 2021 року міністр культури Олександр Ткаченко підтвердив, що звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням передати Гостиний двір на баланс Мінкультури і створити на його базі "Музей сучасного мистецтва" і культурний хаб.
- Кличко розкритикував "маневри" Мінкульту і попросив прем’єра передати Гостиний двір громаді Києва. Ткаченко заявив, що не хоче, аби Гостиний двір перейшов у розпорядження столичної влади, бо сумнівається, що та зробить із нього "культурний хаб".