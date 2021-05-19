Столичный Гостиный двор стал памятником национального значения

Правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л. Руска 1809 года) в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоило им охранные номера.

Источник: пресс-служба Минкульта

Детали: Соответствующее распоряжение "Об изменении категории памятников культурного наследия" Кабмин принял 19 мая.

Министерство отмечает, что это решение будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения. В частности, оно позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры и информационной политики, а следовательно - начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

Дословно: "Комплекс сооружений Контрактовой площади" является одной из древнейших площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны. Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки с присущими именно Контрактовой площади историческом развитии функциональной организации территории с акцентом на общественную, культурную и научно-просветительскую функции.

Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой".

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