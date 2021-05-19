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Столичный Гостиный двор стал памятником национального значения

Среда, 19 мая 2021, 17:44

Правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л. Руска 1809 года) в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоило им охранные номера.

Источник: пресс-служба Минюста

Детали: Соответствующее распоряжение "Об изменении категории памятников культурного наследия" Кабмин принял 19 мая 2021.

Министерство отмечает, что это решение будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения. В частности, оно позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры и информационной политики, а следовательно - начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

Дословно: "Комплекс сооружений Контрактовой площади" является одной из древнейших площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны. Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки с присущими именно Контрактовой площади историческом развитии функциональной организации территории с акцентом на общественную, культурную и научно-просветительскую функции.

Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой".

Предыстория:

  • Гостиный двор на Контрактовой площади в центре Киева является памятником градостроительства и архитектуры национального значения. Этот 2-этажный торговый комплекс был частично построен в 1809-1813 годах, перестраивался в ХІХ веке и отстраивался заново в 1983-1990 годах.
  • За сохранение Гостиного двора от перестройки под торговый центр в 2012-2013 годах боролись активисты: зайдя на его территорию в мае они устроили там арт-образовательное пространство, потом переживали атаки и штурмы. В феврале 2013 года Гостиный двор горел. С 2013 года здание стоит без крыши, окон и штукатурки – и разрушается.
  • В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрация" вернуть Гостиный двор в Фонд госимущества. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти ждут передачи "Гостиного двора" в собственность общины, чтобы отреставрировать его.
  • 30 января 2021 года министр культуры Александр Ткаченко подтвердил, что обратился к премьеру Дениса Шмыгалю с просьбой передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе "Музей современного искусства" и культурный хаб.
  • Кличко раскритиковал "маневры" Минкульта и попросил премьера передать Гостиный двор общине Киева.Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы Гостиный двор перешел в распоряжение столичных властей, так как сомневается, что те сделают из него "культурный хаб".

Украинская правда


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