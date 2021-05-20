СМИ "нашли" Чауса в военной части ГПСУ: пограничники опровергают

Государственная пограничная служба возмущена манипулятивными предположениям, что похищенный экс-судья Николай Чаус находится в военной части ГПСУ в Киевской области.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Вчера отдельные издания и телеканалы попытались создать абсурдную и манипулятивную спекуляцию вокруг ГПСУ. Сначала пророссийское издание "Страна", ссылаясь на слова адвоката, делает вывод, что видео с данным лицом монтировалось с помощью программы, которую закупила одна из частей ведомства.

Дальше больше, телеканал "Прямой", не только цитирует это издание, но и ссылаясь на эту информацию, сразу выносит решение, Чаус находится именно в этой части. Журналисты канала даже приехали к ней, чтобы продолжить сеять ложь и создать такой же сюжет. При этом представитель канала свои манипулятивные действия с улыбкой называет хитростью. Это не хитрость - это абсурд".

Детали: Представители вышеуказанных СМИ делают свои предположения и выводы на том факте, что видео, опубликованное в Телеграмм-канале "ChausUA Николай Чаус" 16 мая 2021 года, мол, смонтированно с помощью программы Adobe Premiere Pro. Аналогичное программное обеспечение в 2018 - 2019 годах приобрела военная часть №2428, расположенная в Киевской области.

Демченко отметил, что Государственная пограничная служба Украины в своей работе придерживается определенных норм и использует лицензионное программное обеспечение, не нарушая прав интеллектуальной собственности.

Закупка программного обеспечения происходит на постоянной основе и срок их лицензий действует в соответствии с договорами. "Лицензии тех программных продуктов, о которых говорят эти "журналисты", и которые закупались отдельно в 2018 и 2019 годах, действовали год", - подчеркивает Демченко.

В зависимости от потребностей ГПСУ закупает и офисное программное обеспечение, и операционные системы, серверное программное обеспечение и программную продукцию для работы с графикой и изображениями, которую используют коммуникационные подразделения, разъясняет он.

Отдельно он отмечает, что Государственная прикордоннаи служба Украины не получала никаких обращений с целью предоставления или проверки информации об использовании программного обеспечения, с помощью которого, якобы, монтировалось видео с Николаем Чаусом.

Прямая речь: "Действия и пророссийского издания и украинского телеканала, который таким себя хочет считать, трудно назвать объективными, а их представителей журналистами. Интересно, а телеканал "Прямой" часом не использует программу Adobe Premiere, и если да, то имеют ли они соответствующую лицензию или пользуются пиратскими версиями. Поэтому прошу не спекулировать этой информацией, поскольку закупка программного обеспечения делается прозрачно и в открытом доступе. А предположение телеканала "Прямой" о пребывании Чауса в части ГПСУ является манипуляцией и фейком".

Что было раньше: 17 мая телеграмм канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил судья.

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы включая вышеуказанные видео, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.