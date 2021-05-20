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Рада призначила Ляшка новим головою МОЗ

Четвер, 20 травня 2021, 11:01
Рада призначила Ляшка новим головою МОЗ

Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка.

Джерело: засідання парламенту 20 травня

Пряма мова Ляшка: "Часом мені доводилося приймати непопулярні рішення, але завжди в пріоритеті я ставив людське життя. Знаю, що мені вистачить і фаховості і стійкості у прийнятті управлінських рішень... 

Ми зробимо усе, щоб українці змогли вакцинуватись, працювати і подорожувати, але ця пандемія ще не завершилась і, на жаль, вона не остання... Вже до осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я до реагування на спалахи інфекційних хвороб та епідемій. Будуть повністю переглянуті підходи до реагування на радіаційні і хімічні загрози".

Деталі: 262 голосами народні депутати підтримали подання уряду і призначили 41-річного Ляшка главою МОЗ замість звільненого Максима Степанова.

Опозиційні партії призначення Ляшка не підтримали. Після голосування Ляшко склав присягу міністра і подякував за підтримку.

За словами самого Ляшка, на посаді головного санлікаря йому доводилося приймати складні непопулярні рішення, але він завжди говорив правду.

Найголовнішим пріоритетом для себе він назвав подолання коронавірусу. Також важливими для Ляшка є питання страхової медицини, розширення програми "Доступні ліки" та покращення протоколу реагування на спалах COVID-19.

Він запевнив, що у нього вистачить фаховості, адже він пройшов довгий кар’єрний шлях.

Новопризначений міністр запевнив, що кожен, хто хоче вакцинуватися від коронавірусу зможе це зробити до кінця 2021 року.

Першим кроком фармацевтичної незалежності України Ляшко назвав власне виробництво вакцин. Він додав, що МОЗ визначить перелік критично-важливих медикаментів і запропонує держзамовлення, щоб інвестори розгорнули виробництво в Україні. 

За словами глави профільного комітету Михайла Радуцького, Ляшко став 22-м міністром охорони здоров'я України.

Ляшко став 4-м главою українського міністерства, якому доведеться боротися з пандемією COVID-19. За кілька років в Україні звільнили 3 міністрів охорони здоров'я: Зоряну Скалецьку, Іллю Ємця і Максима Степанова.  

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Передісторія:

  • 19 травня прем'єр вніс до парламенту подання про призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури, Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки і Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Комітет Ради також підтримав кандидатуру головного санлікаря. 
  • 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
  • 15 травня Ляшко відмовився коментувати інформацію про своє можливе призначення на посаду міністра охорони здоров‘я.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко ВікторВерховна РадаКабінет міністрівCovid-2019коронавірус
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