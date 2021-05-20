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Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава

Четверг, 20 мая 2021, 11:01

Верховная Рада назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Источник: заседание парламента 20 мая

Детали: 262 голосами народные депутаты поддержали представление правительства и назначили 41-летнего Ляшко главой Минздрава вместо уволенного Максима Степанова.

Оппозиционные партии назначения Ляшко не поддержали.

После голосования Ляшко принес присягу министра и поблагодарил за поддержку.

По словам самого Ляшко, в должности главного санврача ему приходилось принимать сложные непопулярные решения, но он всегда говорил правду.

Главным приоритетом для себя он назвал преодоление коронавируса. Также важными для Ляшко является вопрос страховой медицины и улучшения протокола реагирования на вспышку COVID-19.

Ляшко заверил, что у него хватит профессионализма, ведь он прошел долгий карьерный путь.

Новоназначенный министр заверил, что каждый, кто хочет вакцинироваться от коронавируса, сможет это сделать до конца 2021 года.

По словам главы профильного комитета Михаила Радуцкого, Ляшко стал 22-м министром здравоохранения Украины.

Ляшко стал 4-м главой украинского министерства, которому придется бороться с пандемией COVID-19. За несколько лет в Украине уволили 3 министров здравоохранения: Зоряну Скалецкую, Илью Емца и Максима Степанова.

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Предыстория:

  • 19 мая премьер внес в парламент представление о назначении Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики и Виктора Ляшко министром здравоохранения. Комитет Рады также поддержал кандидатуру главного санитарного врача.
  • 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
  • 15 мая Ляшко отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на должность министра здравоохранения.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЛяшкоВерховная РадаКабинет министровCovid-2019коронавирус


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