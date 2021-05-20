Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної
Миколаївська міська рада у четвер не зміг скасувати постанову від 2012 року "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві".
Джерело: Facebook-сторінка мовного омбудсмена Тараса Кременя, місцеве видання "НикВести"
Деталі: За скасування проголосували лише 23 депутати при 28 необхідних.
Проти було 7 депутатів, утримався 1 депутат, 15 депутатів вирішили не голосувати.
Повідомляється, що питання не обговорювали, а міський голова Олександр Сенкевич лише коротко спитав, чи потрібне доповідати, або всі розуміють суть питання, і відразу виніс питання на голосування.
Водночас на рішення розкритикував мовний омбудсмен Кремінь.
Пряма мова Кременя: "Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва""…
Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування".
Передісторія:
- 6 квітня в Запорізькій області суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною.
- 3 грудня 2020 року Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради про визначання в Одеській області російської мови як регіональної.