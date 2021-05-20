Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної

Миколаївська міська рада у четвер не зміг скасувати постанову від 2012 року "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві".

Джерело: Facebook-сторінка мовного омбудсмена Тараса Кременя, місцеве видання "НикВести"

Деталі: За скасування проголосували лише 23 депутати при 28 необхідних.

Проти було 7 депутатів, утримався 1 депутат, 15 депутатів вирішили не голосувати.

Повідомляється, що питання не обговорювали, а міський голова Олександр Сенкевич лише коротко спитав, чи потрібне доповідати, або всі розуміють суть питання, і відразу виніс питання на голосування.

Водночас на рішення розкритикував мовний омбудсмен Кремінь.

Пряма мова Кременя: "Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва""…

Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування".

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