Николаевский горсовет не смог забрать у русского языка статус регионального
Николаевский городской совет в четверг не смог отменить постановление от 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".
Источник: Facebook-страница языкового омбудсмена Тараса Кремня, местное издание "НикВести"
Детали: За отмену проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых.
Против было 7 депутатов, воздержался 1 депутат, 15 депутатов решили не голосовать.
Сообщается, что вопрос не обсуждали, а городской голова Александр Сенкевич лишь кратко спросил, нужно ли докладывать, или все понимают суть вопроса, и сразу вынес вопрос на голосование.
В то же время решения раскритиковал языковой омбудсмен Кремень.
Прямая речь Кремня: "Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка м. Николаева""...
Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления".
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