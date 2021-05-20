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Николаевский горсовет не смог забрать у русского языка статус регионального

Четверг, 20 мая 2021, 18:37

Николаевский городской совет в четверг не смог отменить постановление от 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".

Источник: Facebook-страница языкового омбудсмена Тараса Кремня, местное издание "НикВести"

Детали: За отмену проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых.

Против было 7 депутатов, воздержался 1 депутат, 15 депутатов решили не голосовать.

Сообщается, что вопрос не обсуждали, а городской голова Александр Сенкевич лишь кратко спросил, нужно ли докладывать, или все понимают суть вопроса, и сразу вынес вопрос на голосование.

В то же время решения раскритиковал языковой омбудсмен Кремень.

Прямая речь Кремня: "Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка м. Николаева""...

Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления".

Предыстория:

  • 6 апреля в Запорожской области суд отменил решение о признании русского языка региональным.
  • 3 декабря 2020 Одесский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решения Одесского областного совета о определения в Одесской области русского языка как регионального.

Темы: Николаевязык


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