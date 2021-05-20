Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КМДА повідомляє про обшуки ще в одному департаменті

Четвер, 20 травня 2021, 21:48

Київська міська державна адміністрація повідомила, що 20 травня в приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури проводили обшук.

Джерело: КМДА з посиланням на департамент

Деталі: У відомстві зазначили, що під час обшуків шукали табелі робочого часу, відомості нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок за 2018-2020 роки.

У департаменті висловили сумнів щодо дотримання вимог підслідності цієї справи у ДБР – оскільки за законом підслідність Бюро стосується працівників категорії "А", яких у департаменті немає.

Тим часом у департаменті заявили, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок досліджувалось під час проведення у 2021 році Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності за 2018-2020 роки.

Зазначається, що за результатом аналізу ревізія порушень не виявила. Але цьому саме на підставі інформації, отриманої ДБР від Держаудитслужби, Бюро отримало ухвалу про цей обшук.

Читайте також: Віталій Кличко: Люди приходять, починають розказувати: "Віталій, давай, іди в президенти"

Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
  • В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохоронці провели роботу і викрили корупцію.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Українська правда
Теми: КМДАВіталій Кличкообшуки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 травня: пресконференція Зеленського, призначення нових міністрів

Син Авакова вийшов на ринок київської нерухомості – ЗМІ

Кулеба: реалізація "Північного-потоку-2" буде поразкою американської дипломатії

Дугарь подумає, чи коментувати "листування з Зеленським" – адвокат

Рада прийняла за основу необхідний для співпраці з МВФ "банківський" законопроєкт

Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної

Усі новини...
КМДА
Віталій Кличко: Люди приходять, починають розказувати: "Віталій, давай, іди в президенти"
У КМДА виявили порушень на понад 100 млн – ДФС
Я вам не Черновецький: Кличко вимагає звіту від силовиків щодо справ по КМДА
Останні новини
22:06
Новини економіки: нові міністри, банківський закон
21:57
фотоМолдова отримала другу партію вакцини Pfizer через платформу COVAX
21:48
КМДА повідомляє про обшуки ще в одному департаменті
21:33
Прем'єр дав перші доручення Любченку
21:24
Новини 20 травня: пресконференція Зеленського, призначення нових міністрів
21:01
Син Авакова вийшов на ринок київської нерухомості – ЗМІ
20:44
Ще трьох російських акторів визнали загрозою українській нацбезпеці
20:32
НБУ визначив 12 стратегічних цілей до 2025 року
20:17
Кулеба: реалізація "Північного-потоку-2" буде поразкою американської дипломатії
19:58
Рада підтримала зниження акцизу на крафтове пиво у першому читанні
Усі новини...