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КМДА повідомляє про обшуки ще в одному департаменті

Четвер, 20 травня 2021, 21:48
КМДА повідомляє про обшуки ще в одному департаменті

Київська міська державна адміністрація повідомила, що 20 травня в приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури проводили обшук.

Джерело: КМДА з посиланням на департамент

Деталі: У відомстві зазначили, що під час обшуків шукали табелі робочого часу, відомості нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок за 2018-2020 роки.

У департаменті висловили сумнів щодо дотримання вимог підслідності цієї справи у ДБР – оскільки за законом підслідність Бюро стосується працівників категорії "А", яких у департаменті немає.

Тим часом у департаменті заявили, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок досліджувалось під час проведення у 2021 році Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності за 2018-2020 роки.

Зазначається, що за результатом аналізу ревізія порушень не виявила. Але цьому саме на підставі інформації, отриманої ДБР від Держаудитслужби, Бюро отримало ухвалу про цей обшук.

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Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
  • В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохоронці провели роботу і викрили корупцію.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Українська правда

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Теми: КМДАВіталій Кличкообшуки
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