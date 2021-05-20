КМДА повідомляє про обшуки ще в одному департаменті

Київська міська державна адміністрація повідомила, що 20 травня в приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури проводили обшук.

Джерело: КМДА з посиланням на департамент

Деталі: У відомстві зазначили, що під час обшуків шукали табелі робочого часу, відомості нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок за 2018-2020 роки.

У департаменті висловили сумнів щодо дотримання вимог підслідності цієї справи у ДБР – оскільки за законом підслідність Бюро стосується працівників категорії "А", яких у департаменті немає.

Тим часом у департаменті заявили, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок досліджувалось під час проведення у 2021 році Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності за 2018-2020 роки.

Зазначається, що за результатом аналізу ревізія порушень не виявила. Але цьому саме на підставі інформації, отриманої ДБР від Держаудитслужби, Бюро отримало ухвалу про цей обшук.

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