КГГА сообщает об обысках еще в одном департаменте

Киевская городская государственная администрация сообщила, что 20 мая в помещении Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры проводили обыск.

Источник: КГГА со ссылкой на департамент

Детали: В ведомстве отметили, что во время обысков искали табели рабочего времени, ведомости начисления выплаты работникам Департамента заработной платы и надбавок за 2018-2020 года

Тем временем в департаменте заявили, что вопрос начисления работникам Департамента заработной платы и надбавок исследовалось во время проведения в 2021 году Госаудитслужбой ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2020 годы.

Отмечается, что по результатам анализа ревизия нарушений не обнаружила. Но этому именно на основании информации, полученной ГБР от Госаудитслужбы, Бюро получило постановление об обыске.

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