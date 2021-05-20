КГГА сообщает об обысках еще в одном департаменте
Киевская городская государственная администрация сообщила, что 20 мая в помещении Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры проводили обыск.
Источник: КГГА со ссылкой на департамент
Детали: В ведомстве отметили, что во время обысков искали табели рабочего времени, ведомости начисления выплаты работникам Департамента заработной платы и надбавок за 2018-2020 года
Тем временем в департаменте заявили, что вопрос начисления работникам Департамента заработной платы и надбавок исследовалось во время проведения в 2021 году Госаудитслужбой ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2020 годы.
Отмечается, что по результатам анализа ревизия нарушений не обнаружила. Но этому именно на основании информации, полученной ГБР от Госаудитслужбы, Бюро получило постановление об обыске.
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Предыстория:
- 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомления о подозрении 11 лицам.
- Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.
- В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.
- 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.