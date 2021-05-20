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У Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання ХАМАС терористами

Четвер, 20 травня 2021, 22:35
У Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання ХАМАС терористами

20 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови 5530 щодо визнання Україною ХАМАС терористичною організацією.

Джерело: сайт парламенту, одна з ініціаторів нардеп "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook

Деталі: Ініціативу підтримали 80 нардепів. Наразі проєкт передано на розгляд керівництву Ради.

Пряма мова Василевської-Смаглюк: "Фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів - Євросоюзу, США, Канади, а також Британії й Японії, які давно визнали цей радикальний рух терористичною організацією. Крім того, такими діями ми робимо крок назустріч Ізраїлю. І цей крок давно назрів.

Не в останню чергу тому, що головною країною, яка не лише не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Російська Федерація, яка радо приймає ватажків ХАМАСу в Москві, і чий міністр закордонних справ називає їх "любими друзями". Кремль використовує терористів ХАМАСу для тиску на США, щоб вимагати поступок з інших питань. Зокрема, щодо визнання анексії Криму й щодо врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі, а фактично - для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви.

Місце України з тими державами-партнерами, які шанують міжнародне право й дотримуються мирних намірів у глобальній політиці. Сьогоднішню ініціативу я вважаю проявом вірності України європейським цінностям".

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаІзраїльтероризмзаконодавство
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