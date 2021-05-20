В Раде зарегистрировали постановление о признании ХАМАС террористической организацией
20 мая в Верховной Раде зарегистрировали постановление о признании Украиной ХАМАС террористической организацией.
Источник: сайт парламента, одна из инициаторов нардеп "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook
Детали: Инициативу поддержали 80 нардепов. Сейчас проект передан на рассмотрение руководству Рады.
Прямая речь Василевской-Смаглюк: "Фактически Украина этим шагом присоединяется к цивилизованному миру, к нашим стратегическим партнерам - Евросоюза, США, Канады, а также Великобритании и Японии, которые давно признали это радикальное движение террористической организацией. Кроме того, такими действиями мы делаем шаг навстречу Израилю. И этот шаг давно назрел.
Не в последнюю очередь потому, что главной страной, которая не только не признает ХАМАС террористической организацией, но и политически поддерживает это движение, является Российская Федерация, которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве, и чей министр иностранных дел называет их "дорогими друзьями". Кремль использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступки по другим вопросам. В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически - для легитимизации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы.
Место Украины с теми государствами-партнерами, которые уважают международное право и придерживаются мирных намерений в глобальной политике. Сегодняшнюю инициативу я считаю проявлением верности Украины европейским ценностям".
Предыстория:
- 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
- Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.