20 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления 5530 о признании Украиной ХАМАС террористической организацией.

Источник: сайт парламента, одна из инициаторов нардеп "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook

Детали: Инициативу поддержали 80 нардепов. Сейчас проект передан на рассмотрение руководству Рады.

Прямая речь Василевской-Смаглюк: "Фактически Украина этим шагом присоединяется к цивилизованному миру, к нашим стратегическим партнерам - Евросоюза, США, Канады, а также Великобритании и Японии, которые давно признали это радикальное движение террористической организацией. Кроме того, такими действиями мы делаем шаг навстречу Израилю. И этот шаг давно назрел.

Не в последнюю очередь потому, что главной страной, которая не только не признает ХАМАС террористической организацией, но и политически поддерживает это движение, является Российская Федерация, которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве, и чей министр иностранных дел называет их "дорогими друзьями". Кремль использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступки по другим вопросам. В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически - для легитимизации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы.

Место Украины с теми государствами-партнерами, которые уважают международное право и придерживаются мирных намерений в глобальной политике. Сегодняшнюю инициативу я считаю проявлением верности Украины европейским ценностям".

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