Адвокат Чауса позивається до ДБР – суд
До Окружного адміністративного суду надійшов позов від адвоката колишнього судді Миколи Чауса до Державного бюро розслідувань, суд відкрив провадження.
Джерело: пресслужба ОАСК у відповідь на запит "Радіо Свобода"
Дослівно: "До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов адвоката Алли Сабадин в інтересах Миколи Чауса до Державного бюро розслідувань.
Суд розгляне вказану адміністративну справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі".
Деталі: Окружний адміністративний суд 22 квітня повідомив, що отримав позов проти Державного бюро розслідувань з вимогою надати відомості про кримінальну справу щодо колишнього судді Миколи Чауса, який незадовго до того зник.
Позов містить вимогу визнати протиправною "бездіяльність ДБР" щодо неналежного, на думку автора, розгляду запиту адвоката Чауса про надання інформації.
Позивач, зокрема, просить суд зобов’язати Державне бюро розслідувань надати вичерпні відомості про повний перелік кримінальних проваджень, за якими до ЄРДР внесені відомості про вчинення Миколою Чаусом, кримінальних правопорушень, які розслідуються ДБР, а також коли саме, за якими номерами, щодо яких обставин та за якою кваліфікацією внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому.
- 6 вересня 2016 року Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Чаус перебував у міжнародному розшуку.
- 1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Він домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
- 3 квітня Миколу Чауса викрали у столиці Молдови Кишиневі. У Міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.
- 7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.
- 17 травня Микола Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.