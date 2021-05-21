Адвокат Чауса позивається до ДБР – суд

До Окружного адміністративного суду надійшов позов від адвоката колишнього судді Миколи Чауса до Державного бюро розслідувань, суд відкрив провадження.

Джерело: пресслужба ОАСК у відповідь на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов адвоката Алли Сабадин в інтересах Миколи Чауса до Державного бюро розслідувань.

Суд розгляне вказану адміністративну справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі".

Деталі: Окружний адміністративний суд 22 квітня повідомив, що отримав позов проти Державного бюро розслідувань з вимогою надати відомості про кримінальну справу щодо колишнього судді Миколи Чауса, який незадовго до того зник.

Позов містить вимогу визнати протиправною "бездіяльність ДБР" щодо неналежного, на думку автора, розгляду запиту адвоката Чауса про надання інформації.

Позивач, зокрема, просить суд зобов’язати Державне бюро розслідувань надати вичерпні відомості про повний перелік кримінальних проваджень, за якими до ЄРДР внесені відомості про вчинення Миколою Чаусом, кримінальних правопорушень, які розслідуються ДБР, а також коли саме, за якими номерами, щодо яких обставин та за якою кваліфікацією внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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