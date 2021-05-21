Адвокат Чауса судится с ГБР – ОАСК

В Окружной административный суд поступил иск от адвоката бывшего судьи Николая Чауса к Государственному бюро расследований, суд открыл производство.

Источник: пресс-служба ОАСК в ответ на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "В Окружной административный суд города Киева поступил иск адвоката Аллы Сабадин в интересах Николая Чауса к Государственному бюро расследований.

Суд рассмотрит указанное дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле".

Детали: Окружной административный суд 22 апреля сообщил, что получил иск к Государственному бюро расследований с требованием предоставить сведения об уголовном деле в отношении бывшего судьи Николая Чауса, который незадолго до того исчез.

Иск содержит требование признать противоправной "бездеятельность ГБР" относительно ненадлежащего, по мнению автора, рассмотрения запроса адвоката Чауса о предоставлении информации.

Истец, в частности, просит суд обязать Государственное бюро расследований предоставить исчерпывающие сведения о полном перечне уголовных производств, по которым в ЕРДР внесены сведения о совершении Николаем Чаусом, уголовных преступлений, которые расследуются ГБР, а также когда именно, по каким номерам, при каких обстоятельствах и по какой квалификации внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

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