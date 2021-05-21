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Адвокат Чауса судится с ГБР – ОАСК

Пятница, 21 мая 2021, 17:31

В Окружной административный суд поступил иск от адвоката бывшего судьи Николая Чауса к Государственному бюро расследований, суд открыл производство.

Источник: пресс-служба ОАСК в ответ на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "В Окружной административный суд города Киева поступил иск адвоката Аллы Сабадин в интересах Николая Чауса к Государственному бюро расследований.

Суд рассмотрит указанное дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле".

Детали: Окружной административный суд 22 апреля сообщил, что получил иск к Государственному бюро расследований с требованием предоставить сведения об уголовном деле в отношении бывшего судьи Николая Чауса, который незадолго до того исчез.

Иск содержит требование признать противоправной "бездеятельность ГБР" относительно ненадлежащего, по мнению автора, рассмотрения запроса адвоката Чауса о предоставлении информации.

Истец, в частности, просит суд обязать Государственное бюро расследований предоставить исчерпывающие сведения о полном перечне уголовных производств, по которым в ЕРДР внесены сведения о совершении Николаем Чаусом, уголовных преступлений, которые расследуются ГБР, а также когда именно, по каким номерам, при каких обстоятельствах и по какой квалификации внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Предыстория:

  • 9 августа 2016 года в НАБУ сообщили, что разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тісяч долларов. Средства обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября 2016 года Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры о даче согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске.
  • 1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Он добивался там политического убежища. 15 марта 2021 года стало известно, что Молдова отказала Николаю Чаусу в политическом убежище.
  • 3 апреля Николая Чауса похитили в столице Молдовы Кишиневе. В Министерстве внутренних дел Молдовы пришли к выводу, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие в Украину.
  • 7 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, и предложил Молдове создать совместную рабочую группу.
  • 17 мая Николай Чаус опубликовал видео, в котором заявил о планах вернуться в Украину и опроверг, что его похитили. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением. Позже Государственная пограничная служба опровергла слухи, что Чаус находится в военной части ГПСУ в Киевской области.

Темы: ЧауссудГБР


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