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З сектора Гази хочуть повернутися майже 140 українців – МЗС

П'ятниця, 21 травня 2021, 20:43

Майже 140 українців виявили бажання повернутися до України із сектора Гази.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ніколенка: "Наразі майже 140 українців виявили бажання повернутися до України. Переважно це жінки та діти, які живуть у секторі Гази".

Деталі: За його словами, є також звернення від декількох урядів іноземних держав вивезти й їхніх громадян.

Ніколенко пояснив, що початок евакуації досі стримувало продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українських громадян.

Речник МЗС зауважив, що після припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повернення громадян сподіваються розпочати найближчим часом.

Передісторія:

  • 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
  • Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
  • Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.
  • Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).

Теми: МЗСукраїнціСектор Газа


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