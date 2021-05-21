З сектора Гази хочуть повернутися майже 140 українців – МЗС

Майже 140 українців виявили бажання повернутися до України із сектора Гази.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ніколенка: "Наразі майже 140 українців виявили бажання повернутися до України. Переважно це жінки та діти, які живуть у секторі Гази".

Деталі: За його словами, є також звернення від декількох урядів іноземних держав вивезти й їхніх громадян.

Ніколенко пояснив, що початок евакуації досі стримувало продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українських громадян.

Речник МЗС зауважив, що після припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повернення громадян сподіваються розпочати найближчим часом.

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