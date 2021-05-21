З сектора Гази хочуть повернутися майже 140 українців – МЗС
П'ятниця, 21 травня 2021, 20:43
Майже 140 українців виявили бажання повернутися до України із сектора Гази.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Ніколенка: "Наразі майже 140 українців виявили бажання повернутися до України. Переважно це жінки та діти, які живуть у секторі Гази".
Деталі: За його словами, є також звернення від декількох урядів іноземних держав вивезти й їхніх громадян.
Ніколенко пояснив, що початок евакуації досі стримувало продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українських громадян.
Речник МЗС зауважив, що після припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повернення громадян сподіваються розпочати найближчим часом.
Передісторія:
- 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
- Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
- Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.
- Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).