Из сектора Газа хотят вернуться почти 140 украинцев – МИД
Почти 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа.
Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Николенко: "Сейчас почти 140 Украинские изъявили желание вернуться в Украину. Преимущественно это женщины и дети, которые живут в секторе Газа".
Детали: По его словам, также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.
Николенко пояснил, что начало эвакуации до сих пор сдерживало продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинских граждан.
Представитель МИД отметил, что после прекращения огня между Израилем и ХАМАС возвращение граждан надеются начать в ближайшее время.
Предыстория:
- 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
- Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- С этого момента между Израилем и сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
- Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).