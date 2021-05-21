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Из сектора Газа хотят вернуться почти 140 украинцев – МИД

Пятница, 21 мая 2021, 20:43
Из сектора Газа хотят вернуться почти 140 украинцев – МИД

Почти 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Николенко: "Сейчас почти 140 Украинские изъявили желание вернуться в Украину. Преимущественно это женщины и дети, которые живут в секторе Газа".

Детали: По его словам, также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.

Николенко пояснил, что начало эвакуации до сих пор сдерживало продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинских граждан.

Представитель МИД отметил, что после прекращения огня между Израилем и ХАМАС возвращение граждан надеются начать в ближайшее время.

Предыстория:

  • 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и сектором Газа продолжаются активные боевые действия
  • Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).

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Темы: МИДукраинцыСектор Газа
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