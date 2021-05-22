За добу 21 травня в Україні від коронавірусу було вакциновано 17 583 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них першу дозу отримали 6 091 людина, другу дозу – 11 492 людини.

Протягом доби працювали 300 мобільних бригад та 336 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302. Загалом проведено 1 049 311 щеплень.

Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.

Що передувало: 20 травня повторне щеплення отримали вдвічі більше людей, ніж перше: 12 626 і 6 287 відповідно.

Віктор Ляшко, який став міністром охорони здоров'я 20 травня, у квітні заявляв, що до кінця року в Україні потрібно провести 47 мільйонів щеплень проти COVID-19, а перед призначенням говорив про 5 мільйонів вакцинованих за літо.