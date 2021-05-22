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У п'ятницю від COVID вакцинували значно менше людей, ніж у четвер

Субота, 22 травня 2021, 09:25
У п'ятницю від COVID вакцинували значно менше людей, ніж у четвер

За добу 21 травня в Україні від коронавірусу було вакциновано 17 583 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них першу дозу отримали 6 091 людина, другу дозу – 11 492 людини.

За 21 травня було зроблено на 1320 щеплень менше, ніж за попередню добу

Вакцинацію здійснювали силами 300 мобільних бригад з імунізації та 336 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за 21 травня 2021 року було проведено у м. Києві – 1604 щеплення, за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 108 724 щеплень. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302. Загалом проведено 1 049 311 щеплень.

Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.

Що передувало20 травня було щеплено 18913 осіб. Повторне щеплення отримали вдвічі більше людей, ніж перше: 12 626 і 6 287 відповідно. 

Віктор Ляшко, який став міністром охорони здоров'я 20 травня, у квітні заявляв, що до кінця року в Україні потрібно провести 47 мільйонів щеплень проти COVID-19, а перед призначенням говорив про 5 мільйонів вакцинованих за літо.

Українська правда

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Теми: вакцинація
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