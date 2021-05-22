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В пятницу от COVID вакцинировали гораздо меньше людей, чем в четверг

Суббота, 22 мая 2021, 09:25
В пятницу от COVID вакцинировали гораздо меньше людей, чем в четверг

За сутки 21 мая в Украине от коронавируса было вакцинировано 17 583 человека.

Источник: Минздрав

Детали: Из них первую дозу получили 6091 человек, вторую дозу – 11 492 человека.

За 21 мая было сделано на 1320 прививок меньше, чем за предыдущие сутки.

Вакцинацию проводили силами 300 мобильных бригад по иммунизации и 336 пунктов прививок.

Наибольшее количество прививок 21 мая было проведено в г. Киеве - 1604 прививки, за весь период прививочной кампании - тоже в Киеве - 108 724 прививок.

С начала прививочной кампании привито 977 011 человек, из них получили 1 дозу – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок.

По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 человек.

Что предшествовало20 мая было привито 18913 человек. Повторную прививку получили вдвое больше людей, чем первую: 12 626 и 6 287 соответственно.

Виктор Ляшко, который стал министром здравоохранения 20 мая, в апреле заявлял, что до конца года в Украине нужно провести 47 миллионов прививок против COVID-19, а перед назначением говорил о 5 миллионах вакцинированных за лето.

Украинская правда

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Темы: вакцинация
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