Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МЗС України: в Криму достатньо води для населення, винна мілітаризація

Субота, 22 травня 2021, 11:49

У МЗС України заявляють, що в Криму достатньо водних ресурсів для побутового використання, а проблема з водою загострилася через масовану мілітаризацію Росією півострова.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі УП

Дослівно: "Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.   

Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях".

Деталі: Водночас речник МЗС зазначив, що російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. Він нагадав, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові.

"Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації", - заявив Ніколенко.

Що передувало: У п'ятницю заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов заявив, що "водна блокада" окупованого Криму з боку України може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, які важко передбачити.

Передісторія:

  • В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
  • Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові, при цьому якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.
  • У Росії заявили, що свердловини в Азовському морі для постачання води в окупований Крим почнуть бурити з липня.
  • Глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними у водній блокаді півострова, серед них - нинішні нардепи України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.
  • Окупаційна влада Криму оголосила про те, що подасть позов проти трьох громадян України, яких вважає винними у гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.

Українська правда
Теми: МЗСКримРосіявода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСтрілянина на Львівщині: поранено поліцейського й лісничих

МЗС України: в Криму достатньо води для населення, винна мілітаризація

На сході поранено українського воїна, стан важкий

відеоМакрон під український тост відсвяткував відкриття терас ресторанів

В Україні 4,6 тисяч нових випадків коронавірусу

фотоУ Києві горіла будівля "Епіцентру"

Усі новини...
МЗС
З сектора Гази хочуть повернутися майже 140 українців – МЗС
Оригінал Конституції Пилипа Орлика буде в Україні на День незалежності
Посла Португалії викликали до МЗС через дані про блокування згадки про депортацію кримських татар
Останні новини
13:02
Байден назвав умови зустрічі з Кім Чен Ином
12:53
Два дні у квітні залишки на ЄКР були найнижчими за 2 роки
12:31
фотоСтрілянина на Львівщині: поранено поліцейського й лісничих
12:07
Норвегія оголосила про послаблення коронавірусних обмежень
11:49
МЗС України: в Криму достатньо води для населення, винна мілітаризація
11:37
Лідери ЄС обговорять "незаконні та провокаційні кроки" Росії
11:30
На сході поранено українського воїна, стан важкий
11:07
Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому
11:01
Киянин викинув кішку з кошенятами з вікна, йому світить до 8 років
10:13
відеоМакрон під український тост відсвяткував відкриття терас ресторанів
Усі новини...