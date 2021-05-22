МЗС України: в Криму достатньо води для населення, винна мілітаризація
У МЗС України заявляють, що в Криму достатньо водних ресурсів для побутового використання, а проблема з водою загострилася через масовану мілітаризацію Росією півострова.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі УП
Дослівно: "Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.
Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях".
Деталі: Водночас речник МЗС зазначив, що російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. Він нагадав, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові.
"Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації", - заявив Ніколенко.
Що передувало: У п'ятницю заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов заявив, що "водна блокада" окупованого Криму з боку України може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, які важко передбачити.
Передісторія:
- В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
- Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові, при цьому якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.
- У Росії заявили, що свердловини в Азовському морі для постачання води в окупований Крим почнуть бурити з липня.
- Глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними у водній блокаді півострова, серед них - нинішні нардепи України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.
- Окупаційна влада Криму оголосила про те, що подасть позов проти трьох громадян України, яких вважає винними у гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.