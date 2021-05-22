МЗС України: в Криму достатньо води для населення, винна мілітаризація

У МЗС України заявляють, що в Криму достатньо водних ресурсів для побутового використання, а проблема з водою загострилася через масовану мілітаризацію Росією півострова.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі УП

Дослівно: "Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях".

Деталі: Водночас речник МЗС зазначив, що російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. Він нагадав, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові.

"Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації", - заявив Ніколенко.

Що передувало: У п'ятницю заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов заявив, що "водна блокада" окупованого Криму з боку України може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, які важко передбачити.

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