Блінкен поїде з візитом на Західний берег — Reuters
Неділя, 23 травня 2021, 02:42
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль і Палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі.
Джерело: джерело Reuters
Деталі: Відвідини відбудуться 26-27 травня в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення перемир'я в секторі Гази.
Держдепартамент оголосив про візит в четвер, заявивши, що він "обговорить зусилля по відновленню і спільну роботу з побудови кращого майбутнього для ізраїльтян і палестинців". Однак, офіційні особи США, Ізраїлю і Палестини не опублікували повний маршрут Блінкена.
За даними джерела, поїздка Блінкена на Близький Схід буде включати відвідини Єгипту, який виступив посередником в перемир'я в секторі Гази між Ізраїлем і терористами "ХАМАС", а також Йорданії.
Передісторія:
- 10 травня сектор Гази обстрілявтериторію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
- Атака відбулася незадовго після палестинських протестіву Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
- Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривали активні бойові дії.
- 20 травня Ізраїль і "ХАМАС" повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази.