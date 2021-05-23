Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блінкен поїде з візитом на Західний берег — Reuters

Неділя, 23 травня 2021, 02:42
THE JAPAN TIMES

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль і Палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі.

Джерело: джерело Reuters

Деталі: Відвідини відбудуться 26-27 травня в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення перемир'я в секторі Гази.

Держдепартамент оголосив про візит в четвер, заявивши, що він "обговорить зусилля по відновленню і спільну роботу з побудови кращого майбутнього для ізраїльтян і палестинців". Однак, офіційні особи США, Ізраїлю і Палестини не опублікували повний маршрут Блінкена.

За даними джерела, поїздка Блінкена на Близький Схід буде включати відвідини Єгипту, який виступив посередником в перемир'я в секторі Гази між Ізраїлем і терористами "ХАМАС", а також Йорданії.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Перемога у Євробаченні-2021 дісталася Італії, Україна — п’ята

документБокс: бій між Усиком та Джошуа офіційно санкціоновано WBO

За добудову Північного потоку-2 виступив один з провідних політиків Німеччини

відеоЄвробачення: український гурт Go_А – серед лідерів. Де дивитися конкурс

фотоСтрілянина в Умані: постраждали двоє хасидів

відеоСБУ взялася за плівки з розмовами Медведчука, опублікованими Bihus.Info

Усі новини...
Ізраїль
Єгипет провів посередницькі переговори з палестинцями та Ізраїлем
Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я
У Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання ХАМАС терористами
Останні новини
03:39
Virgin Galactic провела ключовий випробувальний політ у космос
02:42
Блінкен поїде з візитом на Західний берег — Reuters
01:50
Перемога у Євробаченні-2021 дісталася Італії, Україна — п’ята
01:14
Окупанти обстріляли приватний сектор Пісків, міна влучила в будинок
00:29
Вулкан в Конго почав перше за 19 років виверження — люди рятуються втечею
23:48
документБокс: бій між Усиком та Джошуа офіційно санкціоновано WBO
22:57
За добудову Північного потоку-2 виступив один з провідних політиків Німеччини
22:33
Єгипет провів посередницькі переговори з палестинцями та Ізраїлем
21:59
США очікує продовження міцного партнерства з Україною на морі
21:30
відеоЄвробачення: український гурт Go_А – серед лідерів. Де дивитися конкурс
Усі новини...