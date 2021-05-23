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Блінкен поїде з візитом на Західний берег — Reuters

Неділя, 23 травня 2021, 02:42
Блінкен поїде з візитом на Західний берег — Reuters
THE JAPAN TIMES

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль і Палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі.

Джерело: джерело Reuters

Деталі: Відвідини відбудуться 26-27 травня в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення перемир'я в секторі Гази.

Держдепартамент оголосив про візит в четвер, заявивши, що він "обговорить зусилля по відновленню і спільну роботу з побудови кращого майбутнього для ізраїльтян і палестинців". Однак, офіційні особи США, Ізраїлю і Палестини не опублікували повний маршрут Блінкена.

За даними джерела, поїздка Блінкена на Близький Схід буде включати відвідини Єгипту, який виступив посередником в перемир'я в секторі Гази між Ізраїлем і терористами "ХАМАС", а також Йорданії.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльСША
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