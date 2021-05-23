Блинкен поедет с визитом на Западный берег — Reuters
Воскресенье, 23 мая 2021, 02:42
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.
Источник: источник Reuters
Детали: Посещение состоится в среду и четверг в рамках усилий Вашингтона по укреплению перемирия в Секторе Газа.
Госдепартамент объявил о визите в четверг, заявив, что он "обсудит усилия по восстановлению и совместную работу по построению лучшего будущего для израильтян и палестинцев". Однако, официальными лицами США, Израиля и Палестины не был опубликован полный маршрут Блинкена.
По данным источника, поездка Блинкена на Ближний Восток будет включать посещение Египта, который выступил посредником в перемирии в Секторе Газа между Израилем и террористами "ХАМАС", а также Иордании.
Предыстория:
- 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
- Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжались активные боевые действия.
- 20 мая Израиль и "ХАМАС" сообщили о заключении перемирия в Секторе Газа.