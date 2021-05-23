Блинкен поедет с визитом на Западный берег — Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.

Источник: источник Reuters

Детали: Посещение состоится 26-27 мая в рамках усилий Вашингтона по укреплению перемирия в Секторе Газа.

Госдепартамент объявил о визите в четверг, заявив, что он "обсудит усилия по восстановлению и совместную работу по построению лучшего будущего для израильтян и палестинцев". Однако, официальными лицами США, Израиля и Палестины не был опубликован полный маршрут Блинкена.

По данным источника, поездка Блинкена на Ближний Восток будет включать посещение Египта, который выступил посредником в перемирии в Секторе Газа между Израилем и террористами "ХАМАС", а также Иордании.

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