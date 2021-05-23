Літак Ryanair нарешті вилетів з Мінська до Вільнюса
Літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса.
Джерело: аеропорт Мінськ у Telegram
Дослівно: "О 20.48 Boeing 737-800 Ryanair вилетів з Національного аеропорту Мінськ до Вільнюса".
Деталі: Перед цим о 20:17 в аеропорту повідомили, що борт Ryanair підготовлений до вильоту і почав рух по злітно-посадковій смузі.
Згідно з повідомленням, аеропорт отримав повідомлення про виникнення на борту літака аварійної ситуації о 12.50. "За рішенням командира повітряного судна" о 13:15 літак здійснив посадку в Національному аеропорту Мінськ.
"На борту літака перебувало 123 пасажири. Всі вони пройшли додатковий контроль на авіаційну безпеку та були доставлені в транзитну зону аеропорту для перевірочних заходів. Багаж був знятий з рейсу і також пройшов додаткову перевірку на безпеку", - йдеться в повідомленні.
При цьому прес-служба аеропорту не згадує про Романа Протасевича, який перебував на борту й був затриманий після приземлення в Мінську.
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.