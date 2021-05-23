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Літак Ryanair нарешті вилетів з Мінська до Вільнюса

Неділя, 23 травня 2021, 21:02
Літак Ryanair нарешті вилетів з Мінська до Вільнюса
nexta

Літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса.

Джерело: аеропорт Мінськ у Telegram

Дослівно: "О 20.48 Boeing 737-800 Ryanair вилетів з Національного аеропорту Мінськ до Вільнюса".

Деталі: Перед цим о 20:17 в аеропорту повідомили, що борт Ryanair підготовлений до вильоту і почав рух по злітно-посадковій смузі.

Згідно з повідомленням, аеропорт отримав повідомлення про виникнення на борту літака аварійної ситуації о 12.50. "За рішенням командира повітряного судна" о 13:15 літак здійснив посадку в Національному аеропорту Мінськ.

"На борту літака перебувало 123 пасажири. Всі вони пройшли додатковий контроль на авіаційну безпеку та були доставлені в транзитну зону аеропорту для перевірочних заходів. Багаж був знятий з рейсу і також пройшов додаткову перевірку на безпеку", - йдеться в повідомленні.

При цьому прес-служба аеропорту не згадує про Романа Протасевича, який перебував на борту й був затриманий після приземлення в Мінську.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.

Українська правда

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Теми: БілорусьЛитваавіа
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