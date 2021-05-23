Самолет Ryanair наконец-то вылетел из Минска в Вильнюс

Самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс.

Источник: аэропорт Минск в Telegram

Дословно: "В 20.48 Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс".

Детали: Перед этим в 20:17 в аэропорту сообщили, что борт Ryanair подготовлен к вылету и начал движение по взлетно-посадочной полосе.

Согласно сообщению, аэропорт получил сообщение о возникновении на борту самолета аварийной ситуации в 12.50. "По решению командира воздушного судна" в 13:15 самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск.

"На борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба аэропорта не упоминает о находившемся на борту Романе Протасевиче, который был задержан после приземления в Минске.

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