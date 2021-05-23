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Самолет Ryanair наконец-то вылетел из Минска в Вильнюс

Воскресенье, 23 мая 2021, 21:02
Самолет Ryanair наконец-то вылетел из Минска в Вильнюс
nexta

Самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс.

Источник: аэропорт Минск в Telegram

Дословно: "В 20.48 Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс".

Детали: Перед этим в 20:17 в аэропорту сообщили, что борт Ryanair подготовлен к вылету и начал движение по взлетно-посадочной полосе.

Согласно сообщению, аэропорт получил сообщение о возникновении на борту самолета аварийной ситуации в 12.50. "По решению командира воздушного судна" в 13:15 самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск.

"На борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба аэропорта не упоминает о находившемся на борту Романе Протасевиче, который был задержан после приземления в Минске.

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Украинская правда

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Темы: БеларусьЛитваавиа
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