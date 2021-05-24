Міжнародні організації відправляють допомогу сектору Гази
Під час оголошеного перемир’я у секторі Гази влада і міжнародні медичні агентства надають допомогу постраждалим внаслідок ізраїльських авіаударів.
Джерело: Голос Америки
Деталі: В Єрусалимі ізраїльська поліція допустила відвідувачів до святого місця у мечеті Аль-Акса, яке шанують як прихильники юдаїзму, так і адепти ісламу.
Саме конфлікт поблизу Аль-Акси став однією з тих подій, що спровокувала нещодавнє насильство між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у секторі Гази, яке тривало 11 днів.
Ці атаки вважаються одним з найжорсткіших боїв у регіоні з 2014 року. За менше, ніж два тижні, внаслідок обстрілів загинули 248 людей у секторі Гази та 13 осіб в Ізраїлі.
Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив про відправлення у сектор Гази медичного обладнання для лікування поранених та матеріалів для відновлення життя в умовах зруйнованої інфраструктури.
За даними палестинців, відновлення інфраструктури сектору Гази обійдеться у десятки мільйонів доларів.
Ізраїль переконує, що вони зробили все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, і звинувачують ХАМАС у ракетних обстрілах ізраїльтян.
Деякі прогресивні демократи у США закликають Вашингтон припинити продаж зброї Ізраїлю, зокрема скасувати збройну поставку, що має відбуватись незабаром, на суму 735 мільйонів доларів.
Передісторія:
- 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
- Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
- Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.
- Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).