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Міжнародні організації відправляють допомогу сектору Гази

Понеділок, 24 травня 2021, 02:18
Міжнародні організації відправляють допомогу сектору Гази

Під час оголошеного перемир’я у секторі Гази влада і міжнародні медичні агентства надають допомогу постраждалим внаслідок ізраїльських авіаударів.

Джерело: Голос Америки

Деталі: В Єрусалимі ізраїльська поліція допустила відвідувачів до святого місця у мечеті Аль-Акса, яке шанують як прихильники юдаїзму, так і адепти ісламу.

Саме конфлікт поблизу Аль-Акси став однією з тих подій, що спровокувала нещодавнє насильство між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у секторі Гази, яке тривало 11 днів.

Ці атаки вважаються одним з найжорсткіших боїв у регіоні з 2014 року. За менше, ніж два тижні, внаслідок обстрілів загинули 248 людей у секторі Гази та 13 осіб в Ізраїлі.

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив про відправлення у сектор Гази медичного обладнання для лікування поранених та матеріалів для відновлення життя в умовах зруйнованої інфраструктури.

За даними палестинців, відновлення інфраструктури сектору Гази обійдеться у десятки мільйонів доларів.

Ізраїль переконує, що вони зробили все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, і звинувачують ХАМАС у ракетних обстрілах ізраїльтян.

Деякі прогресивні демократи у США закликають Вашингтон припинити продаж зброї Ізраїлю, зокрема скасувати збройну поставку, що має відбуватись незабаром, на суму 735 мільйонів доларів.

Передісторія:

  • 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
  • Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
  • Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.
  • Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).

"Українська правда" у Threads

Теми: Сектор Газа
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