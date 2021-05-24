Международные организации отправляют помощь сектору Газа

Во время объявленного перемирия в секторе Газа власть и международные медицинские агентства оказывают помощь пострадавшим в результате израильских авиаударов.

Источник: Голос Америки

Детали: В Иерусалиме израильская полиция допустила посетителей к святому месту в мечети Аль-Акса, которое почитают как сторонники иудаизма, так и адепты ислама.

Именно конфликт вблизи Аль-Аксы стал одним из тех событий, которые спровоцировала недавнее насилие между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, которое длилось 11 дней.

Эти атаки считаются одним из самых жестких боев в регионе с 2014 года. Меньше, чем за две недели, в результате обстрелов погибли 248 человек в секторе Газа и 13 в Израиле.

Международный комитет Красного Креста сообщил об отправке в сектор Газа медицинского оборудования для лечения раненых и материалов для восстановления жизни в условиях разрушенной инфраструктуры.

По данным палестинцев, восстановление инфраструктуры сектора Газы обойдется в десятки миллионов долларов.

Израиль утверждает, что они сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и обвиняют ХАМАС в ракетных обстрелах израильтян.

Некоторые прогрессивные демократы в США призывают Вашингтон прекратить продажу оружия Израилю, в частности отменить вооруженную поставку на сумму 735 млн долларов.

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