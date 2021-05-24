Международные организации отправляют помощь сектору Газа
Во время объявленного перемирия в секторе Газа власть и международные медицинские агентства оказывают помощь пострадавшим в результате израильских авиаударов.
Источник: Голос Америки
Детали: В Иерусалиме израильская полиция допустила посетителей к святому месту в мечети Аль-Акса, которое почитают как сторонники иудаизма, так и адепты ислама.
Именно конфликт вблизи Аль-Аксы стал одним из тех событий, которые спровоцировала недавнее насилие между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, которое длилось 11 дней.
Эти атаки считаются одним из самых жестких боев в регионе с 2014 года. Меньше, чем за две недели, в результате обстрелов погибли 248 человек в секторе Газа и 13 в Израиле.
Международный комитет Красного Креста сообщил об отправке в сектор Газа медицинского оборудования для лечения раненых и материалов для восстановления жизни в условиях разрушенной инфраструктуры.
По данным палестинцев, восстановление инфраструктуры сектора Газы обойдется в десятки миллионов долларов.
Израиль утверждает, что они сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и обвиняют ХАМАС в ракетных обстрелах израильтян.
Некоторые прогрессивные демократы в США призывают Вашингтон прекратить продажу оружия Израилю, в частности отменить вооруженную поставку на сумму 735 млн долларов.
Предыстория:
- 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
- Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
- Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).