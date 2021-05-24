Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Международные организации отправляют помощь сектору Газа

Понедельник, 24 мая 2021, 02:18

Во время объявленного перемирия в секторе Газа власть и международные медицинские агентства оказывают помощь пострадавшим в результате израильских авиаударов.

Источник: Голос Америки

Детали: В Иерусалиме израильская полиция допустила посетителей к святому месту в мечети Аль-Акса, которое почитают как сторонники иудаизма, так и адепты ислама.

Именно конфликт вблизи Аль-Аксы стал одним из тех событий, которые спровоцировала недавнее насилие между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, которое длилось 11 дней.

Эти атаки считаются одним из самых жестких боев в регионе с 2014 года. Меньше, чем за две недели, в результате обстрелов погибли 248 человек в секторе Газа и 13 в Израиле.

Международный комитет Красного Креста сообщил об отправке в сектор Газа медицинского оборудования для лечения раненых и материалов для восстановления жизни в условиях разрушенной инфраструктуры.

По данным палестинцев, восстановление инфраструктуры сектора Газы обойдется в десятки миллионов долларов.

Израиль утверждает, что они сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и обвиняют ХАМАС в ракетных обстрелах израильтян.

Некоторые прогрессивные демократы в США призывают Вашингтон прекратить продажу оружия Израилю, в частности отменить вооруженную поставку на сумму 735 млн долларов.

Предыстория:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия
  • Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).

Темы: Сектор Газа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Оппозиция Беларуси: самолет Ryanair угрожали сбить, в Вильнюс полетели не все

фотоВ Киеве прошла акция в поддержку задержанного в Минске оппозиционера

Протасевич перед задержанием говорил, что его ждет смертная казнь - СМИ

Ryanair: Об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси

Украина требует немедленного освобождения белорусского оппозиционера – МИД

ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного самолета

Все новости...
Сектор Газа
В Британии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины
Египет провел посреднические переговоры с палестинцами и Израилем
Из сектора Газа хотят вернуться почти 140 украинцев – МИД
Последние новости
02:55
Госдеп США требует немедленно освободить Протасевича
02:18
Международные организации отправляют помощь сектору Газа
01:38
Действия Лукашенко наносят ущерб международной репутации Беларуси – посол США
00:50
Несовершеннолетняя выпала с окна многоэтажки в Ивано-Франковске
00:28
Из-за извержения вулкана в Конго погибли минимум 15 человек – Reuters
23:44
Полиция нашла подозреваемого в поджоге авто журналиста
23:25
На востоке ранен украинский военный
23:18
Президент Литвы призвал принять конкретные меры против Беларуси
22:44
Генсек НАТО: Инцидент в Минске требует международного расследования
22:04
Оппозиция Беларуси: самолет Ryanair угрожали сбить, в Вильнюс полетели не все
Все новости...