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Международные организации отправляют помощь сектору Газа

Понедельник, 24 мая 2021, 02:18
Международные организации отправляют помощь сектору Газа

Во время объявленного перемирия в секторе Газа власть и международные медицинские агентства оказывают помощь пострадавшим в результате израильских авиаударов.

Источник: Голос Америки

Детали: В Иерусалиме израильская полиция допустила посетителей к святому месту в мечети Аль-Акса, которое почитают как сторонники иудаизма, так и адепты ислама.

Именно конфликт вблизи Аль-Аксы стал одним из тех событий, которые спровоцировала недавнее насилие между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, которое длилось 11 дней.

Эти атаки считаются одним из самых жестких боев в регионе с 2014 года. Меньше, чем за две недели, в результате обстрелов погибли 248 человек в секторе Газа и 13 в Израиле.

Международный комитет Красного Креста сообщил об отправке в сектор Газа медицинского оборудования для лечения раненых и материалов для восстановления жизни в условиях разрушенной инфраструктуры.

По данным палестинцев, восстановление инфраструктуры сектора Газы обойдется в десятки миллионов долларов.

Израиль утверждает, что они сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и обвиняют ХАМАС в ракетных обстрелах израильтян.

Некоторые прогрессивные демократы в США призывают Вашингтон прекратить продажу оружия Израилю, в частности отменить вооруженную поставку на сумму 735 млн долларов.

Предыстория:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия
  • Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа в 2 часа ночи в пятницу (02:00 по Киеву).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сектор Газа
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