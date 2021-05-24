У мережі з'явився фрагмент розмови диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair
Білоруський авіадиспетчер у переговорах з екіпажем Ryanair, який примусово посадили у Мінську, казав, що повідомлення про мінування "надійшло електронним листом". Гендиректор авіакомпанії Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку "викраденням, яке фінансує держава".
Джерело: "Радыё Свабода" з посиланням на Єврорадіо, "Громадське"
Деталі: Аудіозапис переговорів білоруського авіадиспетчера з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair з'явився в широкому доступі. Про бомбу на борту повідомив диспетчер із посиланням на службу безпеки аеропорту.
Літаку було наказано летіти до Мінська, хоча аеропорт Вільнюса був набагато ближче.
Пряма мова: Диспетчер: З міркувань безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.
Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки взялося повідомлення про мінування? Де ви знайшли цю інформацію?
Диспетчер: Служба безпеки аеропорту повідомила про отримання електронного листа.
Деталі: Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку літака у Мінську "викраденням, яке фінансує держава". Про це він сказав в ефірі ірландського радіо Newstalk.
О'Лірі розповів, що така ситуація сталася з його компанією вперше. Він наголосив, що цей інцидент дуже налякав пасажирів та членів екіпажу, оскільки вони перебували під озброєною охороною, а їхні сумки обшукували.
Посадовець вважає, що на борту літака перебували також кілька агентів Комітету державної безпеки Білорусі. Про присутність на борту представників білоруської спецслужби заявив і міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені. Він нагадав, що літак в аеропорту Мінська покинули 6 людей, однак далеко не всіх із них після цього затримали.
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадку пояснили тим, що нібито надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака, та його дівчину.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
- Офіційно у Білорусі Протасевича звинувачують в розпалюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130), організації групових акцій, що грубо порушують громадський порядок (ст. 342) та організації масових заворушень - ст. 293 Кримінального кодексу Білорусі. Найсуворіша кваліфікація – ст. 293 - до 15 років тюрми. Також самопроголошена влада Білорусі включила його до так званого "списку терористів", який офіційно називається "Списком організацій та осіб, причетних до терористичної діяльності". У разі висунення звинувачень у тероризмі йому може загрожувати смертна кара.