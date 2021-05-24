У мережі з'явився фрагмент розмови диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair

Білоруський авіадиспетчер у переговорах з екіпажем Ryanair, який примусово посадили у Мінську, казав, що повідомлення про мінування "надійшло електронним листом". Гендиректор авіакомпанії Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку "викраденням, яке фінансує держава".

Джерело: "Радыё Свабода" з посиланням на Єврорадіо, "Громадське"

Деталі: Аудіозапис переговорів білоруського авіадиспетчера з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair з'явився в широкому доступі. Про бомбу на борту повідомив диспетчер із посиланням на службу безпеки аеропорту.

Літаку було наказано летіти до Мінська, хоча аеропорт Вільнюса був набагато ближче.

Пряма мова: Диспетчер: З міркувань безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки взялося повідомлення про мінування? Де ви знайшли цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту повідомила про отримання електронного листа.

Деталі: Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку літака у Мінську "викраденням, яке фінансує держава". Про це він сказав в ефірі ірландського радіо Newstalk.

О'Лірі розповів, що така ситуація сталася з його компанією вперше. Він наголосив, що цей інцидент дуже налякав пасажирів та членів екіпажу, оскільки вони перебували під озброєною охороною, а їхні сумки обшукували.

Посадовець вважає, що на борту літака перебували також кілька агентів Комітету державної безпеки Білорусі. Про присутність на борту представників білоруської спецслужби заявив і міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені. Він нагадав, що літак в аеропорту Мінська покинули 6 людей, однак далеко не всіх із них після цього затримали.

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