В сети появился фрагмент разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair

Белорусский авиадиспетчер в переговорах с экипажем Ryanair, который принудительно посадили в Минске, говорил, что сообщение о минировании "поступило электронным письмом". Гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку "похищением, которое финансирует государство".

Источник: "Радыё Свабода" со ссылкой на Еврорадио, "Громадське"

Детали: Аудиозапись переговоров белорусского авиадиспетчера с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair появилась в широком доступе. О бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

Самолету было приказано лететь в Минск, хотя аэропорт Вильнюса был гораздо ближе.

Прямая речь: Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила о получении электронного письма.

Детали: Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку самолета в Минске "похищением, которое финансирует государство". Об этом он сказал в эфире ирландского радио Newstalk.

О'Лири рассказал, что такая ситуация произошла с его компанией впервые. Он отметил, что этот инцидент очень напугал пассажиров и членов экипажа, поскольку они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.

Чиновник считает, что на борту самолета находились также несколько агентов Комитета государственной безопасности Беларуси. О присутствии на борту представителей белорусской спецслужбы заявил и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн. Он напомнил, что самолет в аэропорту Минска покинули 6 человек, однако далеко не всех из них после этого задержали.

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