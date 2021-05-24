В сети появился фрагмент разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair
Белорусский авиадиспетчер в переговорах с экипажем Ryanair, который принудительно посадили в Минске, говорил, что сообщение о минировании "поступило электронным письмом". Гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку "похищением, которое финансирует государство".
Источник: "Радыё Свабода" со ссылкой на Еврорадио, "Громадське"
Детали: Аудиозапись переговоров белорусского авиадиспетчера с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair появилась в широком доступе. О бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта.
Самолету было приказано лететь в Минск, хотя аэропорт Вильнюса был гораздо ближе.
Прямая речь: Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.
Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?
Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила о получении электронного письма.
Детали: Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку самолета в Минске "похищением, которое финансирует государство". Об этом он сказал в эфире ирландского радио Newstalk.
О'Лири рассказал, что такая ситуация произошла с его компанией впервые. Он отметил, что этот инцидент очень напугал пассажиров и членов экипажа, поскольку они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.
Чиновник считает, что на борту самолета находились также несколько агентов Комитета государственной безопасности Беларуси. О присутствии на борту представителей белорусской спецслужбы заявил и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн. Он напомнил, что самолет в аэропорту Минска покинули 6 человек, однако далеко не всех из них после этого задержали.
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадку объяснили тем, что якобы поступило сообщение о минировании. Впрочем оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета, и его девушку
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- Официально в Беларуси Протасевича обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков - ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. Самая суровая квалификация - ст. 293 - до 15 лет тюрьмы. Также самопровозглашенная власть Беларуси включила его в так называемый "список террористов", который официально называется "Списком организаций и лиц, причастных к террористической деятельности". В случае выдвижения обвинений в терроризме ему может грозить смертная казнь.