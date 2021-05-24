50х50: Ляшко має намір залишити половину заступників із команди Степанова

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує включити в свою команду половину заступників, які працювали за Максима Степанова.

Джерело: Ляшко в коментарі журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Команда змінитися 50х50, 50% заступників міністра залишаться".

Деталі: Ляшко уточнив, що представить свою команду найближчим часом.

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