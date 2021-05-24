50х50: Ляшко має намір залишити половину заступників із команди Степанова
Понеділок, 24 травня 2021, 14:07
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує включити в свою команду половину заступників, які працювали за Максима Степанова.
Джерело: Ляшко в коментарі журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Команда змінитися 50х50, 50% заступників міністра залишаться".
Деталі: Ляшко уточнив, що представить свою команду найближчим часом.
Передісторія:
- 18 травняВерховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
- Його звільнення прем'єр-міністр Денис Шмигаль мотивував провалом вакцинальної кампанії проти COVID-19.
- Степанов заявив, що залишає посаду міністра охорони здоров'яз чистим сумлінням.
- 20 травня Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка.