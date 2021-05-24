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50х50: Ляшко має намір залишити половину заступників із команди Степанова

Понеділок, 24 травня 2021, 14:07

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує включити в свою команду половину заступників, які працювали за Максима Степанова.

Джерело: Ляшко в коментарі журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Команда змінитися 50х50, 50% заступників міністра залишаться".

Деталі: Ляшко уточнив, що представить свою команду найближчим часом.

Передісторія:

  • 18 травняВерховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
  • Його звільнення прем'єр-міністр Денис Шмигаль мотивував провалом вакцинальної кампанії проти COVID-19.
  • Степанов заявив, що залишає посаду міністра охорони здоров'яз чистим сумлінням.
  • 20 травня Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка.

Теми: МОЗЛяшко Віктор


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