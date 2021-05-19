Степанов: Я залишаю посаду з чистим серцем і сумлінням

Максим Степанов заявив, що залишає посаду міністра охорони здоров'я з чистим сумлінням і сподіванням, що здобутки його команди не знищать наступники.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Я не отримав підтримки в сесійній залі (Верховної Ради – ред.), але я отримав набагато більше – підтримку тисяч лікарів і простих людей по всій країні.

У сесійній залі багато хто у звичній собі манері знову намагався хайпонути. Тепер вже на моїй відставці. Кожен поводиться в міру свого виховання та психоемоційного стану.

Я залишаю посаду з чистим серцем і сумлінням.

Ми з мінімальними втратами подолали третю хвилю пандемії, уклали контракти на 42 млн доз вакцин, відбудовували медичну галузь у кризових умовах фактично з нуля, майже завершили розробку сертифікатів вакцинації, запустили трансплантацію та багато інших проєктів. Все це вже не вдасться знищити, сподіваюсь".

Деталі: Степанов подякував президенту Володимиру Зеленському "за підтримку і довіру протягом всього року".

Також він подякував тим, хто допомагав рятувати українців протягом цього "буремного року": медикам, волонтерам, команді МОЗу.

За словами Степанова, він "завжди брав на себе відповідальність за ухвалені рішення, більшість з яких сьогодні приносять дійсну користь людям і працюють на державу".

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