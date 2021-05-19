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Степанов: Я залишаю посаду з чистим серцем і сумлінням

Середа, 19 травня 2021, 13:17
Facebook Максим Степанов

Максим Степанов заявив, що залишає посаду міністра охорони здоров'я з чистим сумлінням і сподіванням, що здобутки його команди не знищать наступники. 

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Я не отримав підтримки в сесійній залі (Верховної Ради – ред.), але я отримав набагато більше – підтримку тисяч лікарів і простих людей по всій країні.

У сесійній залі багато хто у звичній собі манері знову намагався хайпонути. Тепер вже на моїй відставці. Кожен поводиться в міру свого виховання та психоемоційного стану.

Я залишаю посаду з чистим серцем і сумлінням. 

Ми з мінімальними втратами подолали третю хвилю пандемії, уклали контракти на 42 млн доз вакцин, відбудовували медичну галузь у кризових умовах фактично з нуля, майже завершили розробку сертифікатів вакцинації, запустили трансплантацію та багато інших проєктів. Все це вже не вдасться знищити, сподіваюсь".

Деталі: Степанов подякував президенту Володимиру Зеленському "за підтримку і довіру протягом всього року". 

Також він подякував тим, хто допомагав рятувати українців протягом цього "буремного року": медикам, волонтерам, команді МОЗу.

За словами Степанова, він "завжди брав на себе відповідальність за ухвалені рішення, більшість з яких сьогодні приносять дійсну користь людям і працюють на державу".

Передісторія:

  • 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
  • До Верховної Ради надійшло подання від фракції "Слуга народу" про призначення міністром охорони здоров'я головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка.
  • Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров'я 30 березня 2020 року.
  • Його звільнення прем'єр-міністр Денис Шмигаль мотивував провалом вакцинальної кампанії проти COVID-19.

Теми: СтепановМОЗмедицина


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