50х50: Ляшко намерен оставить половину замов из команды Степанова
Понедельник, 24 мая 2021, 14:07
Министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует включить в свою команду половину заместителей, работавших при Максиме Степанове.
Источник: Ляшко в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"
Пряма мова: "Команда измениться 50х50, 50% заместителей министра останутся".
Детали: Ляшко уточнил, что представит свою команду в ближайшее время.
Предыстория:
- 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
- Его увольнение премьер-министр Денис Шмыгаль мотивировал провалом прививочной кампании против COVID-19.
- Степанов заявил, что покидает пост министра здравоохранения с чистой совестью.
- 20 мая Верховная Рада назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.