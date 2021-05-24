50х50: Ляшко намерен оставить половину замов из команды Степанова

Министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует включить в свою команду половину заместителей, работавших при Максиме Степанове.

Источник: Ляшко в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Пряма мова: "Команда измениться 50х50, 50% заместителей министра останутся".



Детали: Ляшко уточнил, что представит свою команду в ближайшее время.

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