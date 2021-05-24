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50х50: Ляшко намерен оставить половину замов из команды Степанова

Понедельник, 24 мая 2021, 14:07

Министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует включить в свою команду половину заместителей, работавших при Максиме Степанове.

Источник: Ляшко в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Пряма мова: "Команда измениться 50х50, 50% заместителей министра останутся".

Детали: Ляшко уточнил, что представит свою команду в ближайшее время.

Предыстория:

  • 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
  • Его увольнение премьер-министр Денис Шмыгаль мотивировал провалом прививочной кампании против COVID-19.
  • Степанов заявил, что покидает пост министра здравоохранения с чистой совестью.
  • 20 мая Верховная Рада назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Темы: МинздравЛяшко Виктор


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