О возвращении контроля над "трубой": СМИ опубликовали новые "пленки Медведчука"

Журналисты программы "Наші гроші" канала Bihus.info представили вторую часть так называемых "пленок Медведчука", в которых речь идет о возвращении контроля над частью нефтепродуктопровода "Самара" после национализации, который ранее неоднократно приписывали одному из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Источник: Bihus.info, пресс-служба "Европейской солидарности" для УП

Детали: В сюжете цитируются якобы разговор Медведчука с российскими должностными лицами, в частности с Дмитрием Козаком, который тогда был заместителем председателя правительства РФ. У журналистов есть также записи разговора якобы Медведчука с руководителем "Транснефти" Николаем Токаревым.

Именно с последним якобы обсуждаются вопросы потери контроля над "трубой", то есть ее национализация, которую одобрил Высший хозяйственный суд, и пути ее возвращения к предыдущим владельцам, а именно "Транснефти". Тогда же якобы Медведчук уверял Токарева, что труба обязательно вернется к "Транснефти", на что ее глава выражал сомнения.

Человек с похожим на Медведчука голосом неоднократно в разных разговорах повторял, что согласовывает все действия с "главным". Из разговора предполагают, что речь идет о тогдашнем президенте Петре Порошенко. Якобы о нем говорит Медведчук, когда рассказывает о регулярных встречах, в том числе и по этому поводу.

В общем, записи разговоров датируются 2015-2016 годами. Тогда же якобы кум Путина говорил, что вопросом "трубы" займется Козак, имея в виду, вероятно, своего соратника Тараса Козака. В сюжете подчеркивают, что в января 2015 года именно Медведчук с Козаком посетили швейцарский город Сент-Галлен, где зарегистрирована компания, в собственность которой вскоре перейдет нефтепродуктопровод.

Вскоре после этих разговоров суд первой инстанции действительно вернул нефтепровод прошлым владельцами, то есть отменил национализацию. В свою очередь, от "Транснефти" часть "трубы" перешла в собственность компании, связанной с Медведчуком, зарегистрированной в Сен-Галлен. Важно, что это якобы стало возможным благодаря обмену части нефтепродуктопровода на "национализированный" в оккупированном Крыму Севастопольский морской завод. Именно последним якобы владели структуры Порошенко.

В пресс-службк "Европейской солидарности" уже заявили, что их лидер "категорически отвергает обнародованные в программе Бигуса фейк и инсинуации о якобы обмене так называемой трубы Медведчука на Севморзавод в Севастополе". Там считают, что лучшим доказательством то, что предприятие до войны принадлежало Порошенко, а после оккупации – его национализировали. Там в который раз назвали расследование журналистов – черным пиаром, что координируется с Банковой.

Дословно: "Пресс-служба уполномочена еще раз сообщить, что Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, о которых вещают чужие голоса в программах на ютуб-канале Дениса Бигуса от 17 мая и 24 мая 2021 года.

На самом деле это не расследование, а не журналистская работа, а слив с Офиса Президента. В разговорах между тем нет самого Порошенко, а сомнительные слова и субъективные оценки третьих лиц о нем подаются аудитории как истина в последней инстанции".

Еще больше деталей: Журналисты также рассказали, что пока нефтепродуктопровод простаивал, в нем находилось много дизеля, который уже не отвечал новым стандартам качества, в частности речь идет о Евро-4 или Евро-5. Незаметно его избавиться не могло быть возможным, поскольку его было очень много, а потому дизель продали Министерству обороны на нужды армии. Вроде, чтобы заправлять танки. Для приобретения этого дизеля якобы даже изменили технические требования к топливу в документации.

Предыстория: