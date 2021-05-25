Экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: В сообщении ОГП не указано имя, но по данным УП, речь идет о Тупицком, которого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".

Сообщается, что под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в Подольский районный суд г. Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

Расследованием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемый правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Кроме того, на протяжении 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

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