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МЗС про закриття авіасполучення з Білоруссю: Політика Лукашенка небезпечна для світу

Вівторок, 25 травня 2021, 16:31
Фото radiosvoboda.org

Міністерство закордонних справ пояснило, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю, оскільки політика самопроголошеного президента Олександра Лукашенка стала небезпечною для решти країн світу.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді" у відповідь на ноту протесту від Посольства Білорусі  

Пряма мова: "Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки – деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії.

Посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу".

Деталі: За словами Ніколенка, авіасполучення з Білоруссю закрили вимушено. Такі дії покликані ґарантувати безпеку та захист українських громадян.

Він також нагадав, що з міркувань безпеки аналогічні рішення ухвалила низка інших країн, а європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір.

Ніколенко наголосив, що примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" та непередбачуваність подальших дій білоруської влади.  

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Передісторія: 

  • Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Українська правда
Теми: МЗСБілорусьавіа


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