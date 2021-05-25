МЗС про закриття авіасполучення з Білоруссю: Політика Лукашенка небезпечна для світу

Міністерство закордонних справ пояснило, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю, оскільки політика самопроголошеного президента Олександра Лукашенка стала небезпечною для решти країн світу.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді" у відповідь на ноту протесту від Посольства Білорусі

Пряма мова: "Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки – деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії.

Посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу".

Деталі: За словами Ніколенка, авіасполучення з Білоруссю закрили вимушено. Такі дії покликані ґарантувати безпеку та захист українських громадян.

Він також нагадав, що з міркувань безпеки аналогічні рішення ухвалила низка інших країн, а європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір.

Ніколенко наголосив, що примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" та непередбачуваність подальших дій білоруської влади.

Читайте також: Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Передісторія: