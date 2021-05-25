МИД о закрытии авиасообщения с Беларусью: Политика Лукашенко опасна для мира
Министерство иностранных дел объяснило, что Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, поскольку политика самопровозглашенного президента Александра Лукашенко стала опасной для остальных стран мира.
Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде" в ответ на ноту протеста от посольства Беларуси
Прямая речь: "Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот – деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, прибегает к репрессиям против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России.
Посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира".
Детали: По словам Николенко, авиасообщение с Беларусью закрыли вынужденно. Такие действия призваны гарантировать безопасность и защиту украинских граждан.
Он также напомнил, что из соображений безопасности аналогичные решения приняли много других стран, а европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство.
Николенко отметил, что принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей.
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Предыстория:
- Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
- Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
- Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.