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МИД о закрытии авиасообщения с Беларусью: Политика Лукашенко опасна для мира

Вторник, 25 мая 2021, 16:31
Фото radiosvoboda.org

Министерство иностранных дел объяснило, что Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, поскольку политика самопровозглашенного президента Александра Лукашенко стала опасной для остальных стран мира.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде" в ответ на ноту протеста от посольства Беларуси

Прямая речь: "Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот – деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, прибегает к репрессиям против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России.

Посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира".

Детали: По словам Николенко, авиасообщение с Беларусью закрыли вынужденно. Такие действия призваны гарантировать безопасность и защиту украинских граждан.

Он также напомнил, что из соображений безопасности аналогичные решения приняли много других стран, а европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство.

Николенко отметил, что принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей.

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Предыстория: 

  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Украинская правда
Темы: МИДБеларусьавиа


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