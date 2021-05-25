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В уряді закликали українських журналістів та активістів не їздити в Білорусь

Вівторок, 25 травня 2021, 16:51
фрагмент плакату Андрія Єрмоленка

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко  засудили порушення владою Республіки Білорусь прав і свобод представників медіасфери і закликали українців утриматися від поїздок до цієї країни.

Джерело: спільна заява МЗС та МКІП

Пряма мова: "Продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі.

Узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі.

З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни".

Деталі: Очільники  українських міністерств наголосили, що вимагають від білоруської влади негайно звільнити опозиціонера Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини.

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Передісторія: 

  • Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Українська правда


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