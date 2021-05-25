В уряді закликали українських журналістів та активістів не їздити в Білорусь

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко засудили порушення владою Республіки Білорусь прав і свобод представників медіасфери і закликали українців утриматися від поїздок до цієї країни.

Джерело: спільна заява МЗС та МКІП

Пряма мова: "Продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі.

Узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі.

З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни".

Деталі: Очільники українських міністерств наголосили, що вимагають від білоруської влади негайно звільнити опозиціонера Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини.

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